Temptation Island, la telefonata di Rosario Guglielmi ad Andrea: cosa ha detto al single dopo l’incontro con Lucia

Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi sono usciti insieme da Temptaiton Island ma, durante la puntata ‘un mese dopo’, il ragazzo ha scoperto che la fidanzata ha incontrato di nascosto il single Andrea. Così lo ha chiamato in diretta, ma la telefonata non è stata fatta sentire al pubblico. Ecco cosa si sarebbero detti Andrea e Rosario.

Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi sono usciti insieme da Temptaiton Island 2025 intenzionati a dare una seconda possibilità alla loro storia d'amore. Il ragazzo ha deciso di perdonarla dopo aver capito che la sua vicinanza al single Andrea Marinelli era organizzata a tavolino per scatenare la gelosia. Tuttavia, durante la puntata "un mese dopo", non sono mancati copi di scena: Rosario ha scoperto che Lucia ha incontrato di nascosto il tentatore, così ha voluto essere lui a chiamarlo direttamente per avere ulteriori dettagli. Ecco cosa si sarebbero detti Andrea e Rosario, che al pubblico non è stato fatto sentire.

Cosa si sono detti al telefono Rosario e il single Andrea dopo Temptation Island

Rosario Guglielmi ha parlato al telefono con il single Andrea Marinelli per avere più dettagli riguardo al suo incontro con Lucia Ilardo. Il momento della telefonata è stato fatto vedere al pubblico ma senza audio: il contenuto della conversazione è quindi rimasto segreto. Stando a quanto riporta Lorenzo Pugnaloni via Instagram, Rosario avrebbe chiesto al ragazzo ogni particolare dell'appuntamento avuto con la sua ormai ex fidanzata. E Andrea avrebbe "risposto senza filtri", fornendo una ricostruzione dettagliata del loro incontro. Tuttavia, entrambi avrebbero concordato "di mantenere riservati alcuni dettagli emersi nella conversazione". Da allora, Lucia e Andrea non si sarebbero più visti. Di recente, però, lei è stata avvistata con Francesco Farina, il tentatore vicino a Valentina a Temptation Island.

Il confronto tra Lucia e Rosario un mese dopo Temptation Island

Lucia Ilardi e Rosario Guglielmi erano usciti insieme da Temptation Island 2025 dopo il falò di confronto. Tuttavia, nella puntata ‘un mese dopo', il ragazzi ha scoperto che la fidanzata ha incontrato di nascosto il single Andrea Marinelli. È stato lui a raccontare tutto: "Dopo la fine del programma, lei mi ha scritto e abbiamo deciso di vederci in una città neutra per mantenere la riservatezza. Non aggiungo dettagli, ma resto a disposizione se Rosario volesse sapere altro". Rosario ha chiesto di poter sentire al telefono Andrea, ma la loro conversazione non è stata fatta sentire al pubblico. Lucia ha poi ammesso l'accaduto messa davanti all'evidenza.