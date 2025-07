Per Rosario c’è un video anche a Temptation Island finito: così il single Andrea ha inguaiato Lucia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Temptation Island non è finito nemmeno quando è finito. Lo ha imparato a sue spese Lucia Ilardo che, a un mese dall’uscita dal villaggio, viene “tradita” dal single Andrea Marinelli. L’uomo approfitta della registrazione, pensata per raccontare come stanno oggi Lucia e il fidanzato Rosario Guglielmi, per rivelare di averla incontrata dopo la fine delle riprese. Rosario, impietrito, scopre tutto davanti alle telecamere.

Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi avevano lasciato Temptation Island insieme

Il video inviato da Andrea alla produzione ha stravolto il percorso di Lucia e Rosario. Pochi giorni prima, i due avevano lasciato il villaggio mano nella mano. Davanti al falò, Rosario aveva scoperto che i video della fidanzata vicina al tentatore erano stati creati solo per provocare la sua gelosia. Tutto finto: gli abbracci e la notte trascorsa insieme in spiaggia facevano parte di un accordo tra Lucia, Andrea e la produzione.

L’espressione di Rosario alla rivelazione è un misto di sollievo e incredulità. “Che scherzo di merda è?”, le chiede. Lucia ne approfitta per rilanciare una proposta fatta all’inizio del percorso: la convivenza. Questa volta Rosario accetta e, prima di lasciare la spiaggia, si scusa con Andrea: “Mi dispiace”.

Lucia e Rosario un mese dopo: il video in cui Andrea la smentisce

Arrivati mano nella mano davanti a Filippo Bisciglia a un mese dalla loro uscita dal villaggio, Lucia e Rosario raccontano le difficoltà incontrate una volta tornati a casa. “Lontano dal programma mi sono trovata davanti un uomo diverso: geloso e poco ragionevole”, racconta Lucia, “Fuori dal villaggio non ha creduto che i miei atteggiamenti con Andrea fossero solo una messinscena”.

Rosario prova a spiegare il suo punto di vista: “Prima del programma non avevo mai avuto motivo di essere geloso. Sono contento che quello di Lucia fosse un atteggiamento studiato per provocarmi, ma non credo che tutto sia stato costruito. Non sono geloso perché sono pazzo: avevo bisogno di digerire quanto accaduto. Tre giorni dopo l’uscita, lei ha creato un gruppo con tutti i single. Questo mi ha destabilizzato”.

“Lui ha avuto una reazione molto forte”, aggiunge Lucia, “e a quel punto non ero più sicura di voler andare a vivere con lui. Non ho bisogno del suo permesso per fare qualcosa di mia iniziativa”.

A quel punto, Filippo li interrompe e li avvisa di dover mostrare loro un video. Nelle immagini compare Andrea Marinelli, che lancia la sua bomba:

Con Lucia nel villaggio si era creata una forte complicità ma il suo intento era solo quello di far ingelosire Rosario. Subito dopo la fine del programma, lei mi ha scritto e abbiamo deciso di vederci in una città neutra per mantenere la riservatezza. Volevamo capire se potesse nascere qualcosa di reale. Inizialmente mi sono fidato di lei, poi ho capito che non ci sarebbe stato nulla, perché non voglio entrare in un gioco creato da lei. Non voglio far parte di questo vortice di bugie. Non aggiungo dettagli, ma resto a disposizione se Rosario volesse sapere altro.

La reazione di Rosario, a Lucia: “Mi vergogno per te”

Lucia chiede di parlare con Andrea, ma lui non è presente. Andrea invita Rosario a contattarlo in privato. Lucia nega tutto: “Non mi sono mai vista né sentita con Andrea”. Rosario, però, non le crede: “Lei è inaffidabile. Sono uscito da qui e mi ha solo raccontato bugie. Parlarne a casa? Non credo proprio”.

I due si allontanano, ma le telecamere li seguono. Rosario è furioso, mentre Lucia continua a chiedergli di parlarne in privato. “È vergognoso. Sei una gran bugiarda”, esplode lui, “Mi vergogno per te e per la mia storia, che adesso è finita. Non c’è amore”.

Alla fine, Rosario accetta di parlare con Andrea al telefono e poi se ne va. Lucia, ormai costretta a scoprire le carte, si apre con Filippo: