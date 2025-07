Lucia Ilardi insieme a Francesco Farina dopo Temptation, lo scatto con il single che si era avvicinato a Valentina

Dopo aver lasciato Temptation Island 2025 con il fidanzato Rosario Guglielmi, Lucia Ilardi ha incontrato il single Andrea in gran segreto. Ma lui non è il solo che avrebbe visto a telecamere spente: uno scatto pubblicato in esclusiva da Lorenzo Pugnaloni la ritrae insieme al tentatore Francesco Farina.

Dopo aver lasciato Temptation Island 2025 con il fidanzato Rosario Guglielmi, Lucia Ilardi ha incontrato il single Andrea in gran segreto. Ma il tentatore a cui si era avvicinata durante il suo percorso nel reality non è il solo che avrebbe visto a telecamere spente. Uno scatto pubblicato in esclusiva da Lorenzo Pugnaloni la ritrae insieme a Francesco Farina, che nel villaggio aveva legato in modo particolare con Valentina Riccio.

Lucia Ilarsi con Francesco Farina dopo Temptation, la segnalazione

A rivelare alcuni retroscena su Lucia Ilardi dopo la sua partecipazione a Temptation Island è Lorenzo Pugnaloni, che su Instagram ha pubblicato uno scatto della ragazza insieme a Francesco Farina, il tentatore divenuto celebre per aver proposto a Valentina Riccio di andare a vedere una partita del Napoli in Tribuna Posillipo, scatenando l'ira del fidanzato Antonio Panico. Adesso, Farina ha incontrato Ilardi fuori dal programma, anche se non è detto si sia trattato di un vero e proprio appuntamento galante.

La presunta rottura con Rosario e l'incontro con il single Andrea

Dopo il falò di confronto e la rottura di cui hanno parlato "il mese dopo" il viaggio nei sentimenti, Rosario e Lucia sarebbero ancora distanti. Lo fanno sapere Deianira Marzano e, ancora una volta, Pugnaloni. La ragazza, riferiscono gli esperti di gossip, sarebbe ancora in contatto con il single Andrea. Quest'ultimo, in un video mostrato da Filippo Bisciglia, ha rivelato di averla incontrata in gran segreto una volta fuori dal villaggio: "Lei mi ha scritto e abbiamo deciso di vederci in una città neutra per mantenere la riservatezza. Volevamo capire se potesse nascere qualcosa di reale". Lucia, dal canto suo, ha ammesso il tradimento: "Mi assumo la responsabilità, mi sono sentita di scrivergli e abbiamo iniziato a sentirci. Mi sento in colpa".