Francesco conquista Valentina a Temptation Island con la Tribuna Posillipo: lui è modello per il Napoli Calcio

Impazza la Tribuna Posillipo a Temptation Island 2025. Il motivo è legato al corteggiamento di Francesco Farina, il tentatore che ha conquistato la fidanzata Valentina con i giri in quad e le promesse sul Napoli Calcio. "Ti porto in tribuna Posillipo, ti faccio fare tutto quello che lui non ti fa fare", le dice, scatenando l'ira del fidanzato Antonio, il nuovo Usain Bolt di questa edizione. Ma quanto costa andare a vedere le partite da lì e perché è una posizione così prestigiosa allo stadio Maradona? Fioccano domande e meme, il trend è innescato, spuntano allora le foto di Farina come modello del Napoli Calcio ed è tutto più chiaro.

Quanto costano abbonamento e biglietti in Tribuna Posillipo

Per un nuovo abbonato allo Stadio Maradona, la Curva superiore costa 700 all'anno (quella a cui faceva riferimento Antonio, per intenderci), mentre la Tribuna Posillipo costa 2200 euro. Per una partita di cartello, il biglietto per la Posillipo costa in media sui 130 euro e la Curva 50, mentre per una partita "normale", la curva 35 e la Posillipo 90. Sicuramente parliamo della più prestigiosa, seguita dalla Tribuna Nisida.

Francesco Farina è modello per il Napoli Calcio e fan del quad

Successivamente alla proposta di Farina a Valentina di andare in Tribuna Posillipo con lui e alla reazione furiosa del fidanzato Antonio, che ha rinnovato la pratica Pisellino improvvisandosi corridore da spiaggia, sui social è iniziata la carrellata di meme sui protagonisti di questa storia bianco azzurra.

Oltre all'ironia, ha preso anche il sopravvento la foto del tentatore con la maglia del Napoli Calcio e il suo volto nella campagna di lancio della nuova stagione. Tutto più chiaro rispetto alla facilità con la quale si è esposto per una posizione di pregio allo stadio. Così come per la gita in quad a Sharm el-Sheikh, speculare alla sua passione per il mezzo, sul quale anche in Marocco ha dato spettacolo.