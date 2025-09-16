Rosario Guglielmi verso il trono di Uomini e Donne dopo il tradimento di Lucia: “Una possibilità me la merito”

Rosario Guglielmi è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Dopo l’esperienza di Temptation Island e la scoperta del tradimento da parte della ex fidanzata, Lucia Ilardo, il 29enne ha deciso di darsi una chance e accettare la proposta di Maria De Filippi.

Una svolta inaspettata, anche se alcuni avevano sperato potesse accadere: Rosario Guglielmi è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il momento in cui è stata comunicata questa opportunità al 29enne siciliano è stato uno dei momenti clou della puntata di lunedì 15 settembre di Temptation Island e poi..e poi, in cui le coppie sono tornate per raccontare che sviluppi ci sono stati nelle loro relazioni.

Rosario Guglielmi e l'indecisione prima di accettare il trono

Non è mancata una certa titubanza da parte di Rosario che, durante l'appuntamento con il programma, ha vinto il premio di ragazzo più sensibile dell'edizione impartendo consigli ai suoi compagni d'avventura, provando a farli ragionare e come se non bastasse, ha scoperto anche di essere stato tradito dalla sua ex fidanzata Lucia Ilardo, che per capire cosa provasse nei confronti del single Andrea, anche dopo il programma ha deciso di incontrarlo. Durante il ritorno di Temptation su Canale 5, Rosario è stato messo di fronte a una scelta e guardando l'iconico trono rosso vuoto ha iniziato a ragionare: "Ragazzi aspettate un attimo, ci devo pensare, non riesco a dare una risposta vi giuro, non ve la prendete. Ho paura di tante cose". Il 29enne prova a spiegare le ragioni di questa sua indecisione:

Non lo so, ho un blocco, scusatemi. Non so cosa rispondere davvero, sono emotivamente un po' fermo, credo forse che un percorso di questo genere vada fatto con la consapevolezza di volersi aprire, tanto, a tal punto da vivere un'altra storia d'amore, fatto con sentimento, massima libertà. D'altro canto, però, mi rendo conto che indietro non riuscirei mai a tornarci, perché i sentimenti sono cambiati, non vedo più la persona con cui sono stato con gli stessi occhi, ho un po' paura, paura di fare questo passo, tanto, vi sto facendo perdere tempo, ho un'agitazione che la metà basta.

La decisione di Rosario Guglielmi: "Sono consapevole che l'amore esiste"

Alla fine, però, il desiderio di rimettersi alla prova è stato più forte della sua paura, ragion per cui Rosario ha deciso di accettare la proposta, dandosi l'opportunità di aprirsi e, magari, nonostante la delusione, provare nuovi sentimenti: