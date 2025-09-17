Rosario Guglielmi fuori da Uomini e Donne, perché Lucia Ilardo ha fatto saltare il trono del suo ex fidanzato

Spunta un nuovo retroscena sulla fine repentina del trono di Rosario Guglielmi a Uomini e Donne. Lucia Ilardo ha stupito Maria De Filippi con la sua rivelazione in studio. La donna, secondo quanto emerge, ha avuto un motivo ben preciso per smascherare il suo ex. Ecco cosa è successo.

Colpo di scena durante la registrazione di Uomini e Donne di martedì 16 settembre. Dopo una sola puntata, infatti, è saltato il trono di Rosario Guglielmi. Dopo avere partecipato a Temptation Island con la fidanzata Lucia Ilardo, gli era stata proposta questa opportunità. La sua ex, con una rivelazione inaspettata, ha portato Rosario a uscire di scena in un lampo. In queste ore, si sono aggiunti nuovi dettagli a quanto successo nel corso della registrazione del programma di Maria De Filippi.

Rosario Guglielmi e il trono mai iniziato: la rivelazione di Lucia Ilardo

La puntata di Uomini e Donne registrata martedì 16 settembre prevedeva la presenza in studio di Filippo Bisciglia e l'inizio del trono di Rosario Guglielmi, concorrente dell'ultima edizione di Temptation Island. Ma qualcosa è andato storto. Come riporta LolloMagazine, in studio c'era anche Lucia Ilardo che ha fatto una rivelazione inaspettata sul suo ex fidanzato. Davanti a Maria De Filippi, ha assicurato di avere avuto rapporti intimi con Rosario Guglielmi fino a qualche giorno prima della registrazione. A questo punto, la conduttrice avrebbe comunicato al nuovo tronista che la sua esperienza finiva lì. Non aveva senso continuare, dato che la relazione con Lucia non era affatto finita. Ma c'è un ulteriore retroscena.

La richiesta della redazione di Uomini e Donne a Lucia

Come rivelano le anticipazioni, Lucia Ilardo si sarebbe seduta al centro dello studio e avrebbe rivelato a Maria De Filippi di avere condiviso rapporti intimi con Rosario quando è andata a casa sua per riprendere le sue cose. La conduttrice, "sbigottita", avrebbe preso la decisione di escludere Guglielmi dalla nuova edizione di Uomini e Donne. Così, l'ex fidanzato di Lucia – che secondo le anticipazioni sarebbe apparso molto provato – avrebbe lasciato lo studio, mentre Tina Cipollari lo criticava aspramente. Un retroscena delle ultime ore, aggiunge un tassello alla vicenda. La redazione di Uomini e Donne avrebbe invitato Lucia a corteggiare Rosario, ma l'uomo si sarebbe opposto. Da qui, la decisione della ex fidanzata di svelare come stavano realmente le cose.