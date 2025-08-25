Rosario Guglielmi: “Con Siria Schifi solo un bacio”, l’ex di Lucia Ilardo conferma di essere ancora single

Rosario Guglielmi non ha ritrovato l’amore. A chiarirlo è l’ex protagonista di Temptation Island che, nel corso delle ultime settimane, era stato beccato insieme a Siria Schifi, tentatrice che aveva partecipato all’edizione 2024 del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

“Ci siamo sentiti la prima volta l’11 agosto alle 20:40, ero con il migliore amico a Rieti. Il giorno dopo ci siamo rivisti a San Benedetto. Abbiamo preso hotel diversi, c’è stato solo un bacio – ma non di quelli importanti e sentimentali – e nulla di fisico. Non c’è mai stata nessuna relazione tra noi e non ci siamo mai visti a giugno”, ha dichiarato Guglielmi a Lollo Magazine, negando di fatto di essersi legato sentimentalmente alla giovane. Dopo la relazione finita – male, peraltro – con l’ex compagna Lucia Ilardo (rivista di recente), l’uomo sembrerebbe non avere alcuna intenzione di lanciarsi in una nuova avventura sentimentale.

Siria Schifi e il flirt con Raul Dumitras

Siria Schifi, già nota per il ruolo di single a Temptation Island, aveva avuto un precedente flirt con Raul Dumitras, ex partecipante legato a Martina De Ioannon. Era il 2024 quando la 25enne, che non lavora come modella ma gestisce tre case di riposo, aveva cominciato a frequentare Raul lontano dalle telecamere. Anche in quel caso, come accaduto quest’anno con Rosario e Lucia, la coppia romana era uscita dal villaggio da single, dopo la decisione di interrompere il rapporto con il partner storico.

La fine della storia tra Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo

Nemmeno la relazione tra Rosario e Lucia si è conclusa positivamente dopo Temptation Island. I due avevano lasciato il programma insieme, ma a distanza di un mese dall’uscita dal villaggio, Guglielmi ha scoperto una verità insospettabile: Andrea Marinelli, ex tentatore del programma, aveva inviato alla redazione un video in cui raccontava di aver incontrato in gran segreto Lucia. L’incontro, taciuto dalla donna al fidanzato, aveva spinto Rosario ad allontanarsi definitivamente e a considerare conclusa la loro storia.