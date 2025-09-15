Valerio di Temptation Island tradisce anche la single Ary, Sarah: “A letto con me, poi è andato in vacanza con lei”

La puntata di Temptation Island… e poi… del 15 settembre dimostra che Valerio Ciaffaroni è ancora confuso sul suo futuro: dopo avere “tradito” la single Ary con l’ex Sarah Esposito, ha deciso di prendersi del tempo. Ma le due ragazze non ci stanno e scelgono entrambe di chiudere.

La puntata di Temptation Island… e poi…e poi…comincia dal triangolo tra Valerio Ciaffaroni, Arianna Mercuri e Sarah Esposito. L’estate ha regalato ai tre una serie di colpi di scena, molti dei quali inaspettati per gli spettatori. La prima a raggiungere Filippo Bisciglia è stata Ary, che ha raccontato la sua versione dei fatti a proposito del legame con Valerio: la single sostiene che lui abbia trascorso le vacanze con lei senza mai parlarle dei sentimenti che, invece, nei video inviati alla produzione di Temptation Island, ha ammesso di provare nei confronti dell’ex fidanzata.

Arianna attende di vedere tutti i video registrati da Valerio, alcuni dei quali girati proprio mentre si trovavano insieme in vacanza. Quando assiste al racconto di Sarah, che confida come il romano le abbia detto di amarla, crolla e scoppia in lacrime. La decisione ormai è presa: “Nessuna merita di essere trattata così”, dice, per poi decidere di lasciarlo.

La versione di Sarah Esposito: con Valerio quattro giorni d’amore, poi lui è sparito

Sarah, arrivata di fronte a Bisciglia, conferma quanto aveva già rivelato nei video mostrati ad Ary. La giovane è delusa: non si aspettava che Valerio sparisse dopo avere trascorso con lei quattro giorni d’amore. “Ha fatto l’amore con me, mi ha detto che mi ama e poi ha deciso di andarsene per andare in vacanza con lei”, ha raccontato, ormai determinata a riprendere in mano la sua vita. La sua scelta è definitiva: non ha intenzione di continuare a investire sentimenti nel rapporto con l’ex compagno, preferisce andare avanti e, da questo momento, decidere solo con la sua testa.

La decisione di Valerio Ciaffaroni: ha lasciato sia Arianna che Sarah

Valerio è stato l’ultimo a raggiungere il conduttore Bisciglia. Di fronte alle versioni raccontate dalle due donne frequentate nell’ultimo periodo, ha ammesso di voler restare da solo per provare a ricostruirsi. Ha spiegato che i sentimenti che nutre per Sarah sono ancora forti, ma che una riconciliazione gli sembra impossibile perché non riesce a perdonarle alcune leggerezze. Nei confronti di Ary, invece, ammette di stare bene con lei, ma di avere capito di non poter cominciare un’altra storia se il suo cuore batte ancora per Sarah. Anche la sua decisione, quindi, è quella di restare single.