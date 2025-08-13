In che rapporti sono Valerio e la single Ary dopo Temptation Island, il gossip: “Lui l’ha tradita con un’altra”

Emergono altri retroscena sul rapporto tra Valerio Ciaffaroni e la single Ary dopo Temptation Island. Secondo alcune indiscrezioni social, il ragazzo l’avrebbe tradita con un’altra conosciuta durante una serata a Gallipoli e con la quale avrebbe passato anche la notte.

Continuano a emergere nuove indiscrezioni sulla coppia formata da Valerio Ciaffaroni e Arianna Mercuri, soprannominata Ary. Dopo aver lasciato la fidanzata Sarah Esposito a Temptation Island, il ragazzo aveva deciso di continuare a conoscere la single e capire se il loro rapporto poteva funzionare anche lontano dalle telecamere del programma. Tuttavia, secondo alcuni gossip, il legame tra i due sarebbe già finito: dopo il presunto tradimento di lei con un ragazzo in discoteca a Roma, anche lui si sarebbe avvicinato a un'altra ragazza.

"Valerio Ciaffaroni ha tradito Ary", la segnalazione dopo Temptation Island

Secondo quanto racconta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Valerio si sarebbe avvicinato a un'altra ragazza dopo l'uscita da Temptation Island e l'intenzione di conoscere meglio Ary. Il ragazzo infatti l'avrebbe tradita durante una recente serata a Gallipoli, in Puglia, dove si trova in vacanza. "Hanno passato una notte insieme", si legge nella segnalazione, in riferimento al ragazzo e a una presunta ragazza conosciuta in discoteca. A questo si aggiunge il fatto che Valerio non si sarebbe lasciato del tutto alle spalle la storia d'amore con la ex Sarah Esposito, che avrebbe rivisto in questi mesi. "Si stanno rivedendo", si leggeva infatti in una segnalazione sempre social di Lorenzo Pugnaloni.

Anche Ary avrebbe tradito Valerio: quali sono i loro rapporti

La segnalazione riguardante Valerio arriva a qualche settimana di distanza da un altro retroscena sulla coppia, questa volta riguardante Ary. La ragazza infatti era stata vista con un altro mano nella mano durante una serata in discoteca a Roma. La frequentazione tra i due, quindi, sarebbe già finita dopo il programma. Nella puntata "un mese dopo", Valerio aveva raccontato di essere intenzionato a conoscerla meglio e a capire se il loro rapporto avrebbe avuto un seguito anche lontano dalle telecamere