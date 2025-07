Sarah costretta a lasciare andare Valerio dopo Temptation Island, lui la difende: “Pubblico accanito contro di lei”

Un mese dopo l’uscita da Temptation Island, Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito hanno confermato la decisione di lasciarsi. È stato Valerio, romano, a scegliere di interrompere la relazione, ma dopo aver letto i numerosi commenti negativi rivolti alla sua ex, ha voluto prendere la parola per difenderla: “Il pubblico si è accanito contro di lei, ma Sarah non è una poco di buono”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso dell’ottava e ultima puntata di Temptation Island, Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni hanno confermato la decisione di lasciarsi. Il loro falò è stato uno dei più emozionanti della storia del programma: il pubblico si è commosso insieme a loro mentre si dicevano addio tra le lacrime. Valerio, in particolare, si è reso conto di non amare più la compagna e, rapito dall’attrazione per la single Arianna Mercuri, ha scelto di porre fine alla relazione, nonostante l’affetto che ancora nutriva nei confronti della ex. Lei, col cuore spezzato, è stata costretta ad abbandonare il programma da sola.

Valerio continua a frequentare la single Ary: “Con lei un rapporto da vivere”

Valerio si presenta da solo di fronte a Filippo Bisciglia per raccontare la vita “un mese dopo”. Le prime parole sono per l’ex fidanzata Sarah:

Usciti dal programma, ho avuto subito un confronto con lei. Il primo è stato duro, non aveva accettato certe dinamiche e ci siamo scontrati. Nel secondo è stata più razionale e le cose sono migliorate. Qualche giorno fa mi ha scritto e adesso i rapporti tra noi sono sereni. Per me resterà sempre una persona importante. So che alcuni suoi comportamenti sono stati fraintesi, ma lei non è una poco di buono. È giovane, può sbagliare. Mi dispiace che le mie reazioni abbiano contribuito all’accanimento del pubblico nei suoi confronti.

Valerio conferma però di non avere rimpianti per ciò che è accaduto e per il legame nato con Ary, che lo raggiunge poco dopo e si siede accanto a lui:

Leggi anche Lucia Ilardi insieme a Francesco Farina dopo Temptation, lo scatto con il single che si era avvicinato a Valentina

Sono stato fortunato a incontrarla fin dall’inizio. Col tempo ho capito che poteva esserci un vero interesse. Non ho mai avuto ripensamenti. All’inizio ero titubante, temevo di non riuscire a fidarmi. Ma è stato destino. L’ho scelta fin dal primo giorno, e poi abbiamo scoperto di avere tanto in comune. Storia d’amore? Ci stiamo godendo questo rapporto giorno per giorno. Vogliamo capire se possiamo trovarci anche nella vita quotidiana.

Sarah piange ancora per Valerio: “Spero trovi la felicità che non sono riuscita a dargli”

Anche Sarah si presenta da sola da Filippo e, con voce rotta, ammette di essere ancora innamorata dell’ex: “Dirti che sto bene sarebbe banale, non sto bene perché oggi sono sola. La decisione presa al falò è rimasta la stessa, quindi sto curando da sola le mie ferite. Sto cercando di capire tante cose, ma ho capito una cosa importante: devo smettere di elemosinare amore e attenzioni dagli altri. Ora sto cercando di mettere me stessa al primo posto”. Quando Filippo le racconta di aver incontrato Valerio insieme ad Ary, Sarah risponde con maturità: “Sono contenta per lui. Mi auguro che riesca a trovare la felicità che io non sono riuscita a dargli”. Ma le lacrime tradiscono i suoi sentimenti ancora forti: