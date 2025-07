Chi è Arianna Mercuri detta Ary, la tentatrice che ha baciato Valerio Ciaffaroni a Temptation Island 2025

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Arianna Mercuri, soprannominata Ary, è la single vicina a Valerio Ciaffaroni a Temptation Island 2025. Ha 22 anni, è originaria di Roma e lavora nel negozio di abbigliamento della madre. Durante il programma, con il fidanzato di Sarah è nata un'intesa fisica ed emotiva molto forte: tra i due è scattato un bacio e lui è corso ad abbracciarla dopo il falò di confronto con la fidanzata, che ha scelto di lasciare.

Chi è Arianna Mercuri, single a Temptation Island 2025

Arianna Mercuri, soprannominata Ary, ha 22 anni ed è originaria di Roma. Nella vita gestisce un negozio di abbigliamento con la madre e sta per laurearsi in digital marketing. Come ha raccontato alle telecamere di Temptation Island, nel tempo libero ama stare in compagnai e ballare. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 20mila followers, condivide scatti di vita quotidiana. Quanto al suo uomo ideale, ha raccontato che a livello fisico a colpirla è il sorriso, mentre caratterialmente la sensibilità. "Io sono un po' uno spirito libero. Cerco sempre di trovare qualcosa di positivo anche quando le cose non vanno bene", ha raccontato di sé.

Arianna (Ary) Mercuri a Temptation Island 2025

Valerio tradisce la fidanzata con Ary

In questa edizione di Temptation Island, Valerio Ciaffaroni si è avvicinato ad Ary, una delle tentatrici. Tra i due è nata una profonda intesa e complicità, che li ha portati vicini sia umanamente che fisicamente. I due si sono chiusi in bagno senza telecamere e tra loro è poi scattato un romantico bacio. Dopo aver tradito la fidanzata Sarah, Valerio ha chiesto un falò di confronto spiegando di non essere in alcun modo pentito: "Lei lo vedrà per la prima volta accanto a me. Ma non me ne pento: sentivo di volerlo fare. Mi è servito. Poteva spingermi a capire che avevo fatto una cavolata, e invece no. Non me ne sono pentito”. Dopo il confronto, la coppia ha scelto di uscire separata dal programma.