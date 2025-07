Ary è il pericolo che Sarah non ha visto arrivare a Temptation Island, invece le ha tolto consensi e fidanzato

A Temptation Island, la single Arianna Mercuri si è rivelata il “pericolo” che Sarah Esposito non aveva previsto. Convinta che il fidanzato Valerio Ciaffaroni non fosse attratto da lei, Sarah si è concentrata più su se stessa. E invece Arianna non solo ha conquistato Valerio, ma ha anche attirato le simpatie del pubblico.

A Temptation Island, la complicità tra Valerio Ciaffaroni e la single Arianna Mercuri è cresciuta giorno dopo giorno, senza che Sarah fiutasse minimamente il pericolo. Inizialmente, infatti, la romana era convinta che al compagno la single non piacesse affatto. “La bellezza non mi manca e tra di loro non vedo nulla”, aveva dichiarato sicura. E invece, proprio mentre abbassava la guardia, il legame tra Valerio e la tentatrice si rafforzava. A unirli non è stata solo la passione per la Lazio, ma anche le innumerevoli affinità scoperte nel tempo.

A confermare che tra loro stesse nascendo qualcosa è stata l’esterna andata in onda nella sesta puntata: dopo aver cucinato insieme sulla spiaggia, i due si sono interrogati su un possibile futuro fuori dal villaggio. “Magari la prossima sarà a Roma”, ha provocato Ary, facendo sorridere un imbarazzato ma compiaciuto Valerio. “Se hai lasciato il segno? Lo scopriremo”, le ha risposto, lasciando intendere di sì. Poi, il bacio sotto la coperta ha spazzato via ogni dubbio. “E adesso?”, ha chiesto lei, cercando di capire le sue intenzioni. “E adesso ce ne andiamo”, è stata la risposta secca di lui.

Valerio ha baciato Ary, poi ha chiesto il falò: “Non me ne pento”

Il giorno dopo, Valerio prende la sua decisione: chiede il falò di confronto a Sarah. “Sono arrivato a una conclusione. Voglio che Sarah veda insieme a me quello che è successo ieri sera in spiaggia con Ary”, ha spiegato, commosso. “Lei lo vedrà per la prima volta accanto a me. Ma non me ne pento: sentivo di volerlo fare. Mi è servito. Poteva spingermi a capire che avevo fatto una cavolata, e invece no. Non me ne sono pentito”.

Lo show comincia a condurre il pubblico verso il momento clou. A Sarah vengono mostrate le ultime immagini tra il fidanzato e la single, ma non il bacio, per rispettare la richiesta di Valerio. Lei comincia comunque a intuire: “Non me lo sarei mai aspettato. Sono davvero stupita”, confida alle compagne. Ma di fronte all’ultimo video nel capanno, le sue certezze crollano: la sintonia tra Valerio e Ary è ormai evidente. Sarah scoppia in lacrime. Ha capito che la sua relazione è finita.

Il falò tra Sarah e Valerio: le lacrime e l'addio inaspettato dopo cinque anni

Al falò, è Valerio a rompere il silenzio. “Siamo entrati qui perché entrambi avevamo messo in discussione i sentimenti. Appena arrivato, ti ho sentita dire che avevi conosciuto altri uomini… e non capisco perché non me l’hai detto. Io ho cercato di essere limpido, di fare quello che sentivo.” A interromperlo è Filippo Bisciglia: c’è un video che Sarah non ha ancora visto.

Valerio la avvisa: ha baciato Arianna. Sarah si infuria e interrompe la visione. “Non l’ho fatto per ripicca”, cerca di spiegarle lui. “Con lei mi sono trovato bene, quel bacio era sentito. Non mi aspettavo accadesse”. Ma Sarah è sconvolta: “C’era bisogno di arrivare a questo? Mi vuoi bene? Se me ne volessi, non butteresti cinque anni così”. Le lacrime di lui la spiazzano. Lo abbraccia: “Ti voglio bene lo stesso, anche se non mi ami più”. In quel momento, la rabbia si scioglie e resta solo la malinconia.

Valerio sceglie di uscire da solo. “Non mi sembra giusto andare a cercare l’altra ragazza”, dichiara. Prima di lasciare la spiaggia, Sarah lo prega: “Non te ne andare, diamoci un’altra possibilità”. Ma lui scuote la testa: “Non posso mentire a me stesso". Poi, ancora in lacrime, se ne va.