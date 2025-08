Valerio frequenta Ary dopo Temptation Island, ma con Sarah potrebbe non essere finita: “Sono stati visti insieme”

Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito hanno confermato la decisione di lasciarsi anche un mese dopo Temptation Island. Il ragazzo sta frequentando la single Ary. Tuttavia, stando ad alcune segnalazioni, il rapporto tra i due ex non sarebbe del tutto finito: sarebbero stati visti insieme in un ristorante della loro zona.

Giovedì 31 luglio è andata in onda la puntata "un mese dopo" di Temptation Island 2025. Tra le coppie, quella formata da Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito ha confermato la decisione di lasciarsi. Il ragazzo si è presentato da solo davanti a Filippo Bisciglia, anche se poco dopo l'ha raggiunto la single Ary: i due stanno continuando a frequentarsi anche fuori dal programma. Tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni, tra i due ex fidanzati il rapporto non sarebbe ancora del tutto finito.

La segnalazione su Sarah e Valerio dopo Temptation Island: "Si sono rivisti"

Stando a quanto rivela Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Sarah e Valerio non avrebbero messo un punto definitivo alla loro relazione dopo Temptation Island, contrariamente a quanto raccontato. Pare infatti che i due si siano risentiti dalla fine del programma e anche rivisti: l'ultima volta, stando a quanto si legge, sarebbe stata qualche giorno fa in un ristorante di Frascati. "Ma in tutto questo, Ary lo sa?", è la domanda che accompagna la segnalazione e in effetti sembra nascere spontanea. La single sarà a conoscenza del fatto che il ragazzo ha rivisto la sua ormai ex fidanzata?

Il confronto un mese dopo il programma: Valerio frequenta la single Ary

Valerio e Sarah si sono presentati separati da Filippo Bisciglia un mese dopo Temptation Island. I due hanno confermato la loro decisione di lasciarsi, presa nel programma dal ragazzo in seguito al bacio dato alla single Ary. Il loro falò è stato uno dei più emozionanti delle ultime edizioni e ha commosso anche il conduttore. Valerio spiega di star continuando a frequentare Ary giorno dopo giorno e di voler capire se sono compatibili anche nella vita quotidiana. Sarah è scoppiata in lacrime e ha ammesso di essere ancora innamorata dell'ex: “Dirti che sto bene sarebbe banale, non sto bene perché oggi sono sola. La decisione presa al falò è rimasta la stessa, quindi sto curando da sola le mie ferite. Sto cercando di capire tante cose, ma ho capito una cosa importante: devo smettere di elemosinare amore e attenzioni dagli altri".