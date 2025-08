Ary e Valerio dopo Temptation Island non si frequentano più, l’indiscrezione: “Lei è stata vista con un altro”

Sarebbe già finita la frequentazione tra Valerio Ciaffaroni e Arianna Mercuri, soprannominata Ary, dopo Temptation Island. Stando ad alcune segnalazioni social, la single è stata vista in una nota discoteca di Roma mano nella mano con un altro. Dopo la fine del programma, Valerio aveva raccontato a Filippo Bisciglia di star continuando a conoscere la ragazza, anche se era stato visto con la ex Sarah Esposito, con la quale aveva affrontato il ‘viaggio nei sentimenti'.

Ary mano nella mano con un altro ragazzo, la segnalazione

Secondo una segnalazione condivisa su Instagram da Lorenzo Pugnaloni, Ary avrebbe già voltato pagina dopo Temptation Island: la single è stata vista in una nota discoteca di Roma, i Giardini dell'Eden, mano nella mano con un ragazzo che non era Valerio. La frequentazione tra i due, quindi, sarebbe già finita dopo il programma. Nella puntata "un mese dopo", Valerio aveva raccontato di essere intenzionato a conoscerla meglio e a capire se il loro rapporto avrebbe avuto un seguito anche lontano dalle telecamere. A solo qualche settimana di distanza, però, la situazione

"Valerio avvistato con la ex Sarah": cosa è successo dopo Temptation Island

Emergono dettagli inaspettati anche sulla vita di Valerio dopo Temptation. Island: se la tentatrice è stata vista con un altro mano nella mano, lui è stato avvistato in compagnia della ex Sarah Esposito, con cui aveva chiuso nel programma. "Si stanno rivedendo", si legge in una segnalazione arrivata sempre a Lorenzo Pugnaloni via Instagram. E non si tratterebbe neanche della prima volta: già qualche settimana fa, dopo la puntata "un mese dopo", i due ex si erano risentiti ed erano stati avvistati in un ristorante a Frascati. Che sia l'intenzione di un ritorno di fiamma nonostante la decisione presa nel villaggio?