Temptation Island 15 settembre, le anticipazioni: Valerio ama ancora Sarah, ha già lasciato la single Ary

Colpo di scena nella puntata di Temptation Island in onda lunedì 15 settembre. Gli spettatori scopriranno che il triangolo tra Valerio Ciaffaroni, Sarah Esposito e Arianna Mercuri avrà un nuovo clamoroso sviluppo: Valerio ha lasciato la single e ha chiesto alla sua ex fidanzata Sarah di tornare insieme.

A due mesi dalla fine di Temptation Island, le coppie dell’ultima edizione del format condotto da Filippo Bisciglia tornano al centro della prima serata di Canale 5. A rivelare le anticipazioni più clamorose è Dagospia.

La più sorprendente riguarda Valerio Ciaffaroni: ha deciso di lasciare la single Arianna Mercuri per tornare dalla ex fidanzata Sarah Esposito, di cui ammette di essere ancora innamorato. Le immagini che andranno in onda questa sera riscriveranno l’epilogo visto a luglio: Valerio, che aveva lasciato Sarah in lacrime davanti al falò, confesserà di non avere alcuna intenzione di restare con Arianna, rendendosi conto di non provare amore per lei. Dichiarerà invece di non avere mai smesso di pensare a Sarah e di voler tornare con lei.

Sarah, però, è furiosa: dopo aver definito Valerio un “poco di buono” per aver trascorso le vacanze con Arianna, ribadirà di non voler tornare sui suoi passi. Anche Valerio apparirà incerto, confessando davanti alle telecamere di temere che Sarah possa frequentare altri uomini di nascosto. Arianna, invece, delusa e ferita, ammetterà di essersi innamorata di lui.

Lucia Ilardo ama ancora Rosario Guglielmi, ma a lui sarà offerto il trono di Uomini e Donne

Come già anticipato, tra Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo non è tornato il sereno. I due racconteranno di essersi incontrati in segreto a Napoli durante l’estate e di aver trascorso una serata insieme. Rosario, tuttavia, criticherà le uscite della sua ex in compagnia di altri tentatori del programma e sembrerà deciso a non ricucire il rapporto. Per lui la storia con Lucia è definitivamente chiusa. Ma una sorpresa lo attende: confermato il suo “no” al ritorno con l’ex, la produzione di Uomini e Donne gli offrirà il trono.

Le accuse di Denise Rossi a Marco Raffaelli: nessuna riconciliazione

Neppure tra Marco Raffaelli e Denise Rossi è tornato l’amore. I due confermeranno di non essere tornati insieme, con Denise che accuserà l’ex di aver trascorso un’estate all’insegna del lusso e del divertimento dopo anni “modesti”, dovuti – a suo dire – all’eccessiva parsimonia dell’imprenditore. Nessuna riconciliazione, dunque, solo nuove accuse che si aggiungono a quelle già emerse in trasmissione.