L’ex tentatore Andrea Marinelli attacca Lucia Ilardo e lei lo smaschera: “Era fidanzato durante Temptation”

Dopo le parole di Andrea Marinelli che ha commentato la vicenda del trono di Rosario Guglielmi, saltato per colpa della rivelazione di Lucia Ilardo, quest’ultima è intervenuta sui social. Con un commento avrebbe smascherato il suo ex tentatore sostenendo di aver scoperto che “prima, durante e dopo” Temptation Island era fidanzato.

L'edizione di Temptation Island di questa estate continua a regalare colpi di scena. Dopo il classico ciclo di puntate andate in onda lo scorso luglio, il reality dei sentimenti è tornato in tv lo scorso lunedì con lo speciale "E poi..e poi", e andrà in onda ancora lunedì prossimo, 22 settembre, con nuove rivelazioni sulle sette coppie protagoniste dell'estate. Dopo i racconti dei nuovi tradimenti di Lucia Ilardo, Rosario Guglielmi aveva accettato di partecipare a Uomini e Donne come tronista. Il suo trono però si è concluso dopo una sola registrazione poiché la ex fidanzata ha confessato alla redazione di aver avuto rapporti con lui. A parlare negli ultimi giorni è stato Andrea Marinelli, tentatore vicino a Lucia durante il viaggio nei sentimenti che, dopo aver commentato il gesto della giovane di rendere pubblico il suo riavvicinamento con Rosario, sarebbe stato "smascherato" a sua volta da Lucia.

Cosa ha detto Andrea Marinelli sulla rivelazione di Lucia Ilardo

Lucia Ilardo, dopo la decisione di Rosario Guglielmi di accettare il trono, ha rivelato alla redazione di Uomini e Donne di aver avuto un rapporto intimo con l'ex fidanzato quando lui era già il nuovo tronista del dating show. Parole che hanno allontanato, subito, Guglielmi dal programma. Andrea Marinelli, intervistato da Lorenzo Pugnaloni, ha commentato il gesto della Ilardo sostenendo sia stata "invidiosa" della possibilità televisiva data a Rosario Guglielmi. "Forse voleva far vedere che la cattiva non era solo lei? Quando parlai davanti alle telecamere raccontando cosa era successo tra noi, lei mi chiamò insultandomi dicendo che non avrei dovuto farlo. E ora? Ora lo ha fatto lei" ha dichiarato il tentatore.

Andrea Marinelli

La risposta di Lucia Ilardo che smaschera il tentatore

Un nuovo colpo di scena, però, è arrivato in queste ore. Le parole di Andrea Marinelli hanno scatenato la reazione di Lucia Ilardo che, in un commento Instagram reso pubblico da Comingsoon.it, avrebbe smascherato il suo ex tentatore. Un utente Instagram, commentando le parole di Marinelli sulla questione, ha scritto: "La ramanzina del tentatore anche no". E allora la giovane avrebbe aggiunto: "Che a sua volta era fidanzato prima, durante e dopo il programma". Al momento Andrea Marinelli non ha risposto all'accusa a lui rivolta.

