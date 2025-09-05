Perché Gerry Scotti non ha commentato la vittoria della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi

Il silenzio di Gerry Scotti di fronte agli inaspettati – ma brillanti – risultati ottenuti da La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, ha motivi ben precisi. Fanpage.it ha appreso infatti alcuni dettagli sul conduttore che ha permesso a Canale5 di conquistare una vittoria che, fino a poco tempo fa, sembrava impensabile.

I dati dello scontro tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi parlano chiaro: Mediaset, grazie a Gerry Scotti e a un format reinventato e potenziato rispetto al passato sia nel gioco che nell’estetica, ha centrato una vittoria che fino a qualche mese fa sembrava impensabile. Gerry, la sua spalla Samira Lui e l’intera squadra che ha curato il restyling del programma lanciato decenni fa da Mike Bongiorno hanno compiuto un’impresa: riportare Canale5 a guidare una fascia prestigiosa come l’access prime time, dopo anni in cui Striscia la notizia veniva sistematicamente superata da Rai1.

I motivi del silenzio (temporaneo) di Gerry Scotti

A fronte di un risultato che non può essere definito meno che brillante – e dopo l’intervento a sorpresa di Piersilvio Berlusconi nello studio della Ruota per ringraziare Scotti e celebrare questo traguardo storico – sorprende il silenzio del conduttore, autore e volto di questa impresa. Fanpage.it ha più volte chiesto un commento, ma Scotti, pur con il garbo che lo contraddistingue, ha declinato l’invito. Solo poche ore fa, fonti vicine al programma hanno chiarito i motivi di questa ritrosia. Gerry ha deciso di non parlare, almeno per qualche giorno, per una ragione precisa:

È prematuro. Vuole attendere ancora qualche giorno e vedere che cosa accadrà in termini di numeri. È fatto così: un professionista capace di restare lucido in ogni situazione. Per questo resterà in silenzio ancora per un po’.

La Ruota della Fortuna ha vinto tre match contro Affari Tuoi

Per il momento, Scotti e la Ruota hanno collezionato tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali piena e incontrovertibile. Giovedì 4 settembre 2025 il programma di Canale5 ha ottenuto 4.372.000 spettatori con il 24,6% di share, contro i 4.222.000 spettatori e il 22,65% di Affari Tuoi, condotto su Rai1 da Stefano De Martino. Un risultato da considerarsi pieno perché calcolato sulla sovrapposizione, con i due programmi terminati a un solo minuto di distanza l’uno dall’altro.

Il dado non è ancora tratto: le somme andranno tirate sul lungo periodo, ma se i dati dovessero confermarsi, Scotti – dopo anni di carriera nelle reti Mediaset – potrà mettere la sua firma su un’impresa, televisivamente parlando, storica.