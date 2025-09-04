Il successo de La ruota della fortuna pone il dilemma su Striscia la Notizia: “Torna ma non si sa quando”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La Ruota della Fortuna ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La ruota della fortuna di Gerry Scotti è un successo. Il conduttore, affiancato nel programma di Canale5 da Samira Lui, ha riportato Mediaset a essere competitiva nell'access prime time, una fascia che da tempo assisteva al dominio incontrastato del programma Affari tuoi. La sfida degli ascolti sembrava impossibile e invece Gerry Scotti è riuscito a vincere contro Stefano De Martino sebbene con un lieve scarto che lascia aperta ogni possibilità futura. Ma fino a quando andrà in onda il quiz di Canale5? E cosa ne sarà di Striscia la Notizia?

Fino a quando andrà in onda La ruota della fortuna

Secondo quanto apprende Fanpage.it, di sicuro gli spettatori potranno assistere a nuove puntate del programma La ruota della fortuna per i prossimi due mesi. Dunque, avranno modo di giocare con Gerry Scotti e Samira Lui comodamente seduti sul divano di casa sia a settembre che a ottobre. Parliamo di una situazione in divenire. I risultati ottenuti da Canale5 dimostrano che la TV è ancora viva e lotta insieme a noi, ma pongono anche degli interrogativi a Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, che ha fortemente voluto questa rivoluzione dei palinsesti, può davvero correre il rischio di passare la palla a Striscia la Notizia e perdere il pubblico che Scotti è riuscito a fidelizzare? Quindi, ribadiamo, secondo le informazioni in nostro possesso al momento non è ancora stato deciso quando si interromperà la messa in onda de La ruota della fortuna, ma di sicuro terrà compagnia agli spettatori a settembre e ottobre. Intanto, in una puntata de La ruota della fortuna, il conduttore ha ipotizzato: "Probabilmente starete con noi fino al panettone, vi va bene?". Alcune fonti ci dicono che fosse ironico. Eppure è una battuta che nelle prossime settimane potrebbe assumere sempre più concretezza. Vediamo, invece, cosa sappiamo di Striscia la Notizia.

Quando torna in onda Striscia la Notizia

In questo momento non sarebbe ancora a rischio il ritorno di Striscia la Notizia. Una nostra fonte ci fa sapere: "Striscia torna, ma non si sa quando". Dunque, il tg satirico dovrebbe riprendere il suo posto nell'access prime time di Canale5. Il mese scorso, Vittorio Brumotti ha annunciato il ritorno del programma di Antonio Ricci a novembre. Roberto Lipari, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, ha dichiarato di fare il tifo per Striscia perché ritiene che sia un programma con un importante ruolo sociale. Cosa deciderà Mediaset? Rinuncerà a La ruota della fortuna a partire da novembre o il ritorno di Striscia la Notizia slitterà? Non resta che attendere le prossime settimane per avere notizie più concrete al riguardo.