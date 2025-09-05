Ascolti tv 4 settembre, Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi: chi ha vinto la sfida tra Scotti e De Martino

Giovedì 4 settembre, per la prestigiosa fascia dell’access prime time, è andata in scena una nuova sfida tra Affari Tuoi e la Ruota della Fortuna, rispettivamente su Rai1 e Canale 5. Ad aggiudicarsi la vittoria sella serata contro Stefano De Martino è stato il programma condotto da Gerry Scotti con il 24.2% di share. Tutti i dati Auditel sella serata di ieri.

È arrivata alla terza sfida la corsa al dominio della prestigiosa fascia dell’access prime time tra Rai1 e Canale5, che hanno messo in campo quelli che, almeno per ora, si confermano i due format leader di ascolti di questo inizio di stagione. Lo scontro vede le principali reti italiane puntare su due game show capaci di appassionare la platea televisiva.

Per l’ammiraglia Rai il timone resta nelle mani di Stefano De Martino, tornato per il secondo anno alla guida di Affari Tuoi. Mediaset, invece, ha scelto di affidarsi a Gerry Scotti che, con la sua Ruota della Fortuna, ha già ottenuto due vittorie consecutive e, soprattutto, ha permesso a Canale5 di recuperare terreno in una fascia che da anni era dominata quasi senza rivali dal competitor diretto. I dati di giovedì 4 settembre 2025 dimostrano che è proprio il format condotto da Scotti ad aggiudicarsi la vittoria durante la terza serata consecutiva.

La sfida tra la Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Di seguito tutti i risultati della terza sfida tv per il dominio dell’access prime prime tra Canale5 e Rai1. Giovedì 4 settembre il gioco dei pacchi condotto da De Martino – quest’anno in uno studio completamente rinnovato – ha ottenuto 4.222.000 milioni di spettatori con il 22,65% di share, allungando la chiusura fino alle 21.44. Non è bastato perché il modernissimo studio della Ruota ha invece visto Scotti guadagnare il 24.6% di share con 4.372.000 spettatori assoluti.

Succede anche nella migliori famiglie e il concerto di Alessandra Amoroso, chi ha vinto la sfida della prima serata

In prima serata, la sfida tra le due reti ammiraglie ha visto Rai1 schierare Succede anche nelle migliori famiglie che ha ottenuto il 17.2% di share con 2.504.000 spettatori. Canale5 ha puntato, invece, sulla trasposizione televisiva del concerto di Alessandra Amoroso a Caracalla che è stato scelto da 1.987.000 spettatori con il 16.5% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Giovedì 4 settembre 2025 su Rai2 è andato in onda Hypnotic che ha interessato 657.000 spettatori con il 4.5% di share. Rai3 ha trasmesso invece Volontè – L’uomo dei mille volti che è stato seguito da 332.000 spettatori con il 2.1% di share. Rete4 ha intrattenuto 588.000 spettatori e realizzato il 4.6% di share con Zona Bianca. Italia1, invece, ha risposto con il film Fall che ha interessato 966.000 spettatori con il 6.6% di share.