La scaletta del concerto di Alessandra Amoroso su Canale 5: l’ordine delle canzoni a Caracalla
Questa sera di giovedì 4 settembre, in prima serata su Canale5, va in onda il concerto di Alessandra Amoroso, registrato lo scorso giugno alle Terme di Caracalla. L'evento non sarà trasmesso, quindi, in diretta, sopratutto perché attualmente la cantante è in pausa dagli impegni lavorativi perché in attesa di partorire la sua prima figlia. Di seguito la scaletta con tutte le canzoni e i numerosi ospiti che l'artista ha accolto sul palco. Il concerto andrà in onda a partire dalle 21.30 su Canale5: sarà possibile seguirlo anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
La scaletta del concerto di Alessandra Amoroso a Caracalla
Il concerto di Alessandra Amoroso alle Terme di Caracalla, in onda stasera su Canale5, è andato in scena lo scorso giugno. È stato il primo appuntamento del Fino a qui Summer Tour 2025, tour che ha tenuto impegnata l'artista in tutta l'estate. Di seguito con le canzoni sulle quali si è esibita (non in ordine di performance).
- La stessa
- Camera 209
- Forza e Coraggio
- Tutte le volte
- Notti blu
- Cose stupide
- Fidati ancora di me
- Avrò cura di tutto
- Stupendo fino a qui
- Stupida – Estranei a partire da Ieri – Senza nuvole
- Ciao – Prenditi cura di me
- Amore Puro – Stella incantevole
- Ti aspetto – È vero che vuoi restare
- Segreto – Dalla tua parte
- Urlo e non mi senti – Niente
- Fino a qui
- Un cuore malato
- Si mette male
- Mezzo rotto
- In viaggio
- Sul ciglio senza far rumore
- Io Non Sarei
- Serenata
- Rimani Rimani Rimani
- Sorriso grande
- Comunque andare
- Vivere a colori
- Immobile
Gli ospiti del concerto
Sul palco Alessandra Amoroso non sarà sola. Canterà alcuni dei brani sopra elencati con ospiti di successo, ovvero Annalisa, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, Serena Brancale, BigMama. Durante lo show sul palco arriverà anche Giorgio Panariello che intratterrà i telespettatori con un monologo.