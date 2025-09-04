La scaletta del concerto di Alessandra Amoroso su Canale 5: l’ordine delle canzoni a Caracalla

Questa sera di giovedì 4 settembre, in prima serata su Canale5, va in onda il concerto di Alessandra Amoroso, registrato lo scorso giugno alle Terme di Caracalla. L'evento non sarà trasmesso, quindi, in diretta, sopratutto perché attualmente la cantante è in pausa dagli impegni lavorativi perché in attesa di partorire la sua prima figlia. Di seguito la scaletta con tutte le canzoni e i numerosi ospiti che l'artista ha accolto sul palco. Il concerto andrà in onda a partire dalle 21.30 su Canale5: sarà possibile seguirlo anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

La scaletta del concerto di Alessandra Amoroso a Caracalla

Il concerto di Alessandra Amoroso alle Terme di Caracalla, in onda stasera su Canale5, è andato in scena lo scorso giugno. È stato il primo appuntamento del Fino a qui Summer Tour 2025, tour che ha tenuto impegnata l'artista in tutta l'estate. Di seguito con le canzoni sulle quali si è esibita (non in ordine di performance).

La stessa

Camera 209

Forza e Coraggio

Tutte le volte

Notti blu

Cose stupide

Fidati ancora di me

Avrò cura di tutto

Stupendo fino a qui

Stupida – Estranei a partire da Ieri – Senza nuvole

Ciao – Prenditi cura di me

Amore Puro – Stella incantevole

Ti aspetto – È vero che vuoi restare

Segreto – Dalla tua parte

Urlo e non mi senti – Niente

Fino a qui

Un cuore malato

Si mette male

Mezzo rotto

In viaggio

Sul ciglio senza far rumore

Io Non Sarei

Serenata

Rimani Rimani Rimani

Sorriso grande

Comunque andare

Vivere a colori

Immobile

Gli ospiti del concerto

Sul palco Alessandra Amoroso non sarà sola. Canterà alcuni dei brani sopra elencati con ospiti di successo, ovvero Annalisa, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, Serena Brancale, BigMama. Durante lo show sul palco arriverà anche Giorgio Panariello che intratterrà i telespettatori con un monologo.