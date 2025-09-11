La scaletta del concerto di Elisa a San Siro su Canale 5: gli ospiti e l’ordine delle canzoni

Eventi e Festival
Stasera va in onda il concerto di Elisa a San Siro. L’appuntamento è alle ore 21:35 su Canale 5. L’evento non sarà in diretta. Il concerto, infatti, si è tenuto lo scorso 18 giugno. Tra gli ospiti Giuliano Sangiorgi, Giorgia e Ligabue. Elisa intonerà alcuni dei suoi più grandi successi come Labyrinth, Broken, Una poesia anche per te e Heaven Out of Hell.
A cura di Daniela Seclì
Stasera, giovedì 11 settembre, va in onda su Canale5 il concerto di Elisa a San Siro. L'evento non è in diretta, ma ripropone il concerto che l'artista ha tenuto a Milano lo scorso 18 giugno. Gli spettatori avranno modo di ascoltare tutti i successi della cantante, da Gift a Broken e Labyrinth. Sul palco anche tanti ospiti che canteranno insieme a lei. Tra loro anche Giuliano Sangiorgi, Jovanotti e Luciano Ligabue. L'appuntamento è alle ore 21:35 su Canale5.

La scaletta del concerto di Elisa a San Siro

Sono tantissimi i successi che Elisa ha intonato nel corso del suo imperdibile concerto, sia appartenenti al suo repertorio che a quello di artisti che lei stima. È probabile che l'ordine venga modificato e alcune esibizioni tagliate perché l'evento possa essere compatibile con i tempi televisivi. Di seguito i brani nella scaletta del concerto di Elisa a San Siro:

  • Gift;
  • Labyrinth;
  • Rainbow;
  • Broken;
  • Una poesia anche per te;
  • Heaven Out of Hell;
  • Dillo solo al buio;
  • The Waves;
  • Stay;
  • Eppure sentire (un senso di te);
  • Noi siamo uno;
  • A Prayer;
  • Hallelujah;
  • Promettimi;
  • Anche fragile;
  • Basta così (cover Negramaro, con Giuliano Sangiorgi);
  • Ti vorrei sollevare (con Giuliano Sangiorgi);
  • Almeno tu nell'universo;
  • A tempo perso / It Is What It Is / Cure Me / Neon – Le Ali;
  • Sesso debole;
  • Dancing;
  • Se piovesse il tuo nome (con Dardust);
  • Seta (con Dardust);
  • Palla al centro (con Jovanotti);
  • Le tasche piene di sassi (con Jovanotti & Cesare Cremonini);
  • Nonostante tutto (con Cesare Cremonini);
  • Luce (tramonti a nord est);
  • No Hero;
  • L'anima vola;
  • Di sole e d'azzurro (con Giorgia);
  • La cura per me (con Giorgia);
  • Together (con Giorgia);
  • Gli ostacoli del cuore (con Ligabue);
  • A modo tuo (con Ligabue);
  • O forse sei tu;
  • Qualcosa che non c'è.

Gli ospiti sul palco di San Siro con Elisa

Come è possibile vedere dalla scaletta, Elisa non sarà da sola sul palco di San Siro. Sarà affiancata da numerosi ospiti che regaleranno al pubblico imperdibili momenti musicali. A esibirsi insieme a lei saranno:

  • Jovanotti;
  • Luciano Ligabue;
  • Giorgia;
  • Giuliano Sangiorgi;
  • Durdust.
Eventi e Festival
