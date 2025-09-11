La scaletta del concerto di Elisa a San Siro su Canale 5: gli ospiti e l’ordine delle canzoni

Stasera va in onda il concerto di Elisa a San Siro. L’appuntamento è alle ore 21:35 su Canale 5. L’evento non sarà in diretta. Il concerto, infatti, si è tenuto lo scorso 18 giugno. Tra gli ospiti Giuliano Sangiorgi, Giorgia e Ligabue. Elisa intonerà alcuni dei suoi più grandi successi come Labyrinth, Broken, Una poesia anche per te e Heaven Out of Hell.

Stasera, giovedì 11 settembre, va in onda su Canale5 il concerto di Elisa a San Siro. L'evento non è in diretta, ma ripropone il concerto che l'artista ha tenuto a Milano lo scorso 18 giugno. Gli spettatori avranno modo di ascoltare tutti i successi della cantante, da Gift a Broken e Labyrinth. Sul palco anche tanti ospiti che canteranno insieme a lei. Tra loro anche Giuliano Sangiorgi, Jovanotti e Luciano Ligabue. L'appuntamento è alle ore 21:35 su Canale5.

La scaletta del concerto di Elisa a San Siro

Sono tantissimi i successi che Elisa ha intonato nel corso del suo imperdibile concerto, sia appartenenti al suo repertorio che a quello di artisti che lei stima. È probabile che l'ordine venga modificato e alcune esibizioni tagliate perché l'evento possa essere compatibile con i tempi televisivi. Di seguito i brani nella scaletta del concerto di Elisa a San Siro:

Gift;

Labyrinth;

Rainbow;

Broken;

Una poesia anche per te;

Heaven Out of Hell;

Dillo solo al buio;

The Waves;

Stay;

Eppure sentire (un senso di te);

Noi siamo uno;

A Prayer;

Hallelujah;

Promettimi;

Anche fragile;

Basta così (cover Negramaro, con Giuliano Sangiorgi);

Ti vorrei sollevare (con Giuliano Sangiorgi);

Almeno tu nell'universo;

A tempo perso / It Is What It Is / Cure Me / Neon – Le Ali;

Sesso debole;

Dancing;

Se piovesse il tuo nome (con Dardust);

Seta (con Dardust);

Palla al centro (con Jovanotti);

Le tasche piene di sassi (con Jovanotti & Cesare Cremonini);

Nonostante tutto (con Cesare Cremonini);

Luce (tramonti a nord est);

No Hero;

L'anima vola;

Di sole e d'azzurro (con Giorgia);

La cura per me (con Giorgia);

Together (con Giorgia);

Gli ostacoli del cuore (con Ligabue);

A modo tuo (con Ligabue);

O forse sei tu;

Qualcosa che non c'è.

Gli ospiti sul palco di San Siro con Elisa

Come è possibile vedere dalla scaletta, Elisa non sarà da sola sul palco di San Siro. Sarà affiancata da numerosi ospiti che regaleranno al pubblico imperdibili momenti musicali. A esibirsi insieme a lei saranno: