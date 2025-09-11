La scaletta del concerto di Elisa a San Siro su Canale 5: gli ospiti e l’ordine delle canzoni
Stasera, giovedì 11 settembre, va in onda su Canale5 il concerto di Elisa a San Siro. L'evento non è in diretta, ma ripropone il concerto che l'artista ha tenuto a Milano lo scorso 18 giugno. Gli spettatori avranno modo di ascoltare tutti i successi della cantante, da Gift a Broken e Labyrinth. Sul palco anche tanti ospiti che canteranno insieme a lei. Tra loro anche Giuliano Sangiorgi, Jovanotti e Luciano Ligabue. L'appuntamento è alle ore 21:35 su Canale5.
La scaletta del concerto di Elisa a San Siro
Sono tantissimi i successi che Elisa ha intonato nel corso del suo imperdibile concerto, sia appartenenti al suo repertorio che a quello di artisti che lei stima. È probabile che l'ordine venga modificato e alcune esibizioni tagliate perché l'evento possa essere compatibile con i tempi televisivi. Di seguito i brani nella scaletta del concerto di Elisa a San Siro:
- Gift;
- Labyrinth;
- Rainbow;
- Broken;
- Una poesia anche per te;
- Heaven Out of Hell;
- Dillo solo al buio;
- The Waves;
- Stay;
- Eppure sentire (un senso di te);
- Noi siamo uno;
- A Prayer;
- Hallelujah;
- Promettimi;
- Anche fragile;
- Basta così (cover Negramaro, con Giuliano Sangiorgi);
- Ti vorrei sollevare (con Giuliano Sangiorgi);
- Almeno tu nell'universo;
- A tempo perso / It Is What It Is / Cure Me / Neon – Le Ali;
- Sesso debole;
- Dancing;
- Se piovesse il tuo nome (con Dardust);
- Seta (con Dardust);
- Palla al centro (con Jovanotti);
- Le tasche piene di sassi (con Jovanotti & Cesare Cremonini);
- Nonostante tutto (con Cesare Cremonini);
- Luce (tramonti a nord est);
- No Hero;
- L'anima vola;
- Di sole e d'azzurro (con Giorgia);
- La cura per me (con Giorgia);
- Together (con Giorgia);
- Gli ostacoli del cuore (con Ligabue);
- A modo tuo (con Ligabue);
- O forse sei tu;
- Qualcosa che non c'è.
Gli ospiti sul palco di San Siro con Elisa
Come è possibile vedere dalla scaletta, Elisa non sarà da sola sul palco di San Siro. Sarà affiancata da numerosi ospiti che regaleranno al pubblico imperdibili momenti musicali. A esibirsi insieme a lei saranno:
- Jovanotti;
- Luciano Ligabue;
- Giorgia;
- Giuliano Sangiorgi;
- Durdust.