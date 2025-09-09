Alessandra Amoroso mamma, Giulia De Lellis sull’indiscrezione: “Se non ha dato lei la notizia, perché lo fate voi?”

Giulia De Lellis ha commentato la notizia del presunto parto di Alessandra Amoroso, data sui social come indiscrezione ma non confermata dalla diretta interessata. “Ma se lei non l’ha comunicato perché dovete farlo voi? Cosa ci guadagnate”, ha scritto infastidita l’influencer, a sua volta incinta della prima figlia e prossima al parto.

Alessandra Amoroso ha partorito. È questa l'indiscrezione lanciata da Deianira Marzano su Instagram, che in breve ha fatto il giro di internet e dei social. Tuttavia, la cantante non ha ancora confermato la notizia e al momento non c'è ufficialità. A commentare la vicenda Giulia De Lellis, incinta a sua volta della prima figlia e prossima al parto, che si è mostrata infastidita dal fatto che la notizia della nascita della piccola Penelope sia di dominio pubblico senza che sia stata la neo mamma a darla.

Il commento di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis si è sentita toccata in prima persona da quanto accaduto ad Alessandra Amoroso, tanto che ha voluto commentare su Instagram e spiegare il suo punto di vista. Anche l'influencer è incinta della prima figlia, Priscilla, ed è ormai prossima al parto. "Ma se lei non ha comunicato la notizia perché dovete farlo voi? A caso poi? Cioè cosa ci guadagnate? Perché sono davvero curiosa… che palle oh", ha commentato infastidita la futura mamma, che non vorrebbe le succedesse la stessa cosa.

La notizia del parto di Alessandra Amoroso e la gravidanza

È stata Deianira Marzano ad annunciare per prima che Alessandra Amoroso era diventata mamma. L"esperta di gossip' ha riportato alcune segnalazioni ricevute, secondo cui la cantante avrebbe partorito nella serata del 7 settembre a Roma. Tuttavia, fino ad ora, la diretta interessata non ha comunicato la nascita della piccola Penelope, avuta con il compagno Valerio Pastore, in maniera ufficiale, preferendo mantenere una certa riservatezza. Negli scorsi mesi ì aveva invece raccontato diversi aspetti della sua gravidanza e aveva continuato a lavorare fino all'ultimo, esibendosi in tour in tutta Italia. E, durante una delle tappe, il compagno le aveva fatto una romantica proposta di matrimonio, chiedendole di diventare ufficialmente sua moglie.