Alessandra Amoroso annuncia la nascita della figlia Penelope Maria, le prime foto dall’ospedale

Alessandra Amoroso ha annunciato la nascita della piccola Penelope Maria, frutto della relazione con Valerio Pastore. L’arrivo della bambina era nell’aria già da qualche giorno, dopo che diverse indiscrezioni erano trapelate, ma la conferma ufficiale è arrivata solo ora tramite un post pubblicato sull’account Instagram ufficiale della cantante salentina.

Le prime parole di Alessandra Amoroso per Penelope Maria

Nel post, in cui ha condiviso una delle prime foto scattate insieme alla figlia più un altro in cui la piccola compare tra le braccia del padre, Alessandra ha scritto: “Quando sei nata c’era una luna bellissima. E anche lei era lì per te. Penelope Maria, 6/09/2025”. L’artista ha poi ringraziato tutti coloro che in questi mesi le hanno dimostrato affetto e vicinanza, permettendole di vivere la gravidanza come uno dei periodi più intensi e belli della sua vita. Accanto ad Alessandra e Valerio sono rimasti i loro familiari e amici più stretti, con i quali la coppia ha condiviso l’intero percorso che ha portato all’arrivo della piccola Penny.

Le indiscrezioni sulla nascita di Penny e il silenzio social di Alessandra Amoroso

Già da qualche giorno circolavano in rete indiscrezioni sulla nascita della piccola Penelope. Qualche ora fa, Giulia De Lellis è intervenuta su Instagram per difendere il diritto di Alessandra Amoroso di condividere la notizia solo quando lo avesse ritenuto opportuno. La cantante, da anni personaggio pubblico, ha voluto mantenere la notizia privata per qualche giorno, per poi renderla ufficiale solo quando, insieme al compagno Valerio Pastore, ha stabilito fosse arrivato il momento di annunciare l’arrivo della loro bambina. I due, diventati genitori da pochi giorni, a breve diventeranno anche marito e moglie: proprio recentemente, infatti, Pastore ha chiesto ad Alessandra di sposarlo.