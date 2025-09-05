Beatrice Arnera e Andrea Pisani in crisi: “Momento delicato, abbiamo bisogno di tempo per capire come affrontarlo”

Beatrice Arnera comunica il momento delicato che sta attraversando con il compagno Andrea Pisani, padre di sua figlia Matilde. Le parole a corredo del lungo post pubblicato su Instagram: "Abbiamo bisogno di tempo e rispetto per capire come affrontarlo, nostra figlia resta la priorità".

Le parole di Beatrice Arnera

"In questi anni, io e Andrea vi abbiamo fatto entrare nelle nostre vite, condividendo con voi momenti bellissimi, fino all'arrivo di Matilde". È così che l'attrice ha aperto la story postata poco fa sul suo profilo, per spiegare che adesso, però, con il compagno le cose sono cambiate. "Proprio perché vi sentiamo così vicini, ci sembra giusto dirvi che stiamo attraversando un momento delicato e abbiamo bisogno di tempo e rispetto per capire come affrontarlo". La cosa più importante resta la piccola Matilde, che li unirà ora e sempre: "Per questo, vi chiediamo comprensione e delicatezza", ha concluso, senza dare ulteriori dettagli sul motivo di questa decisione.

La storia d'amore

Beatrice Arnera e Andrea Pisani stanno insieme dal 2021 e da allora non si sono più lasciati. Lei attrice e cantante, lui comico dei PanPers, hanno trasformato la loro storia in un mix di ironia, romanticismo e tanta quotidianità raccontata sui social. Nell’estate del 2023 l’annuncio più bello, quello dell'arrivo imminente della figlia Matilde, con un video su Instagram dove Beatrice, tra risate e pancione in vista, confermava la gravidanza. Pochi mesi dopo ci fu poi il gender reveal, naturalmente con la loro solita ironia, fino all’arrivo diella bambina, nata a inizio 2024. L’annuncio è arrivato anche in quel caso con un post dolcissimo e divertente: sul passeggino della piccola campeggiava un cartello “Guardala, ma non toccarla per favore. Mamma diventa satana”, una frase che diventò presto virale.