Andrea Damante ed Elisa Visari sono diventati genitori: è nato il loro primo figlio

Andrea Damante ed Elisa Visari sono diventati genitori, ma non c’è ancora l’annuncio della coppia. Secondo le indiscrezioni, l’ex tronista ha annullato il dj set a Vieste per la nascita del figlio. L’influencer aveva annunciato la gravidanza ad aprile con termine il 18 settembre.

Sarebbe arrivato il momento tanto atteso per Andrea Damante ed Elisa Visari: la coppia ha dato alla luce il loro primo figlio. La notizia è trapelata ieri sera quando l'ex tronista di Uomini e Donne ha dovuto annullare all'ultimo minuto il suo dj set previsto all'evento "Vieste in Love" in Puglia.

L'annullamento dell'evento che svela la notizia

L'organizzazione dell'evento pugliese ha comunicato ai partecipanti il forfait dell'ospite principale con parole che lasciavano intuire qualcosa di speciale: "Piccolo cambio di programma. Il nostro ospite non potrà essere presente. Gli auguriamo il meglio in questo momento speciale". Anche Andrea Damante aveva confermato su Instagram l'impossibilità di esibirsi, prima di cancellare rapidamente la storia: "Per cause di forza maggiore questa sera non potrò essere in consolle a saltare insieme a voi. Sapete che non mollo mai e che ci sono sempre, ma questa sera proprio non potevo".

Il fiocco azzurro che conferma la nascita

A dare la conferma definitiva è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso sui social l'immagine del fiocco azzurro apparso fuori dalla porta dell'ospedale: "Ci siamo! Come vedete fuori dalla porta è già comparso il fiocco". Il tempismo coincide perfettamente con quanto aveva rivelato Elisa Visari ad aprile, quando aveva annunciato di avere il termine previsto proprio per il 18 settembre, giorno che sarebbe stato anche il suo compleanno. L'influencer romana aveva scelto di rendere pubblica la gravidanza solo dopo quattro mesi, spiegando di aver voluto mantenere privati i primi momenti di questa esperienza: "L'ho scoperto a inizio febbraio quindi ormai sono a quattro mesi. È stato difficilissimo tenere il segreto, ma volevamo tenerci questo momento per noi". La coppia aveva già rivelato che si trattava di un maschietto e che stavano "già impazzendo tra vestitini, accessori e scarpine", pur non avendo ancora deciso definitivamente il nome: "Abbiamo qualche idea, ma non abbiamo ancora deciso al 100%. Ogni settimana ci innamoriamo di un nome nuovo".