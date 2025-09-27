Mercedesz Henger svela il sesso del bebè in arrivo e racconta: “I primi mesi della gravidanza sono stati terribili”

Mercedesz Henger svela il sesso del bebè in arrivo nella puntata di Verissimo di sabato 27 settembre. Lei e Alessio Salata, il suo compagno, presto diventeranno genitori di una bambina e si chiamerà Aurora. Le parole a Silvia Toffanin: “Momento bellissimo, ma le prime settimane non sono state facili”.

Mercedesz Henger svela il sesso del bebè in arrivo nella puntata di Verissimo di sabato 27 settembre. Lei e Alessio Salata, il suo compagno, presto diventeranno genitori di una bambina e si chiamerà Aurora. Le parole nel salotto di Silvia Toffanin: "È un momento bellissimo, ma le prime settimane non sono state facili".

Il gender reveal in tv

Visibilmente emozionata, Mercedesz Henger ha varcato la soglia del salotto di Verissimo da sola. L'amore con il compagno Alessio Salata va a gonfie vele, motivo per cui in occasione del gender reveal televisivo le ha fatto una sorpresa ed è entrato in studio per vivere quell'emozione accanto a lei. Il bebè sarà una femminuccia e la coppia ha scelto di chiamarla Aurora. "È una principessa della Disney, ha un significato astrale ed è piaciuto a entrambi, è un momento magico", ha dichiarato.

La coppia si è poi dedicata al racconto della loro storia d'amore. Dopo un lungo corteggiamento da parte di Alessio, adesso sono indispensabili l'uno per l'altra e sono molto affiatati, ma il matrimonio non è una cosa a cui non pensano: "Ora ci dedicheremo a crescere nostra figlia, ma la proposta sicuramente arriverà", ha spiegato il suo compagno.

Le rivelazioni sulla gravidanza

Henger ha definito quello che sta vivendo come "un momento bellissimo", che sognava da tempo, "ma quelle mamme che mi dicevano che la gravidanza è il periodo più bello della loro vita, io non riesco ancora a capirle, perché dalla settima settimana fino alla tredicesima è stato terribile", ha raccontato. La figlia di Eva Henger, infatti, ha avuto nausee forti che iniziavano la mattina e finivano a notte fonde, "mi addormentavo ovunque", ha aggiunto. Ora, però, quella fase è solo un brutto ricordo ed è pronta ad accogliere tutta la gioia che il bebè in arrivo porterà nella sua vita.