Francesco Renga spiega perché è finita la storia con Ambra Angiolini: “Ci siamo fatti male”

Francesco Renga ha parlato a Verissimo della sua vita sentimentale. Oggi al suo fianco c’è la compagna Diana, la cui storia è tenuta con cura lontano dai riflettori. Nel suo passato l’amore per Ambra Angiolini, finito anche per l’eccessiva esposizione: “Ci siamo fatti del male, ora è un rapporto più risolto”.

Francesco Renga cerca di tenere la sua vita sentimentale lontana dai riflettori. Il cantante, reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026, ha raccontato a Silvia Toffanin di "custodire" l'amore per la compagna Diana, a cui è legato da diversi anni. In passato una lunga relazione con Ambra Angiolini, madre dei suoi figli Iolanda e Gabriele, che l'ha portato per diverso tempo al centro dell'attenzione mediatica. "Ci siamo fatti male, adesso è un rapporto più risolto di prima. Ognuno ha fatto i conti con il peggio di sé da solo", ha raccontato.

Perché Renga e Angiolini si sono lasciati

Ospite di Verissimo, nella puntata in onda il 15 marzo, Francesco Renga ha parlato della fine dell'amore con Ambra Angiolini, madre dei suoi due figli. Uno dei motivi che hanno portato alla rottura dopo oltre 10 anni insieme è stata l‘eccessiva esposizione mediatica della coppia, a cui il cantante non era abituato: "Ho sofferto molto questo aspetto ed è anche una delle ragioni per cui le cose non sono andate avanti. Lei era abituata e ancora oggi le chiedo aiuto su come gestire queste cose, io ero privo di strumenti".

L'attuale storia d'amore con la compagna Diana

Dopo la fine della relazione con Ambra Angiolini, Francesco Renga ha scelto di essere piuttosto riservato sulla sua vita sentimentale. E quando Silvia Toffanin le ha chiesto della compagna Diana, il cantante ha cambiato prima argomento e poi ha risposto senza dare troppi dettagli sul loro rapporto: "Non sento questa necessità di condividere e nemmeno lei. È di origine bergamasca, molto schiva. È una bellissima donna, mi piace ed è molto simile a mia figlia sotto certi aspetti". Sono ormai diversi anni che condividono la loro quotidianità lontano dai riflettori.