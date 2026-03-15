Ilary Blasi a Verissimo: “Mi sposo quando divorzio”, poi svela le novità del Grande Fratello Vip

Quindici anni di amicizia, gli stessi inizi in televisione, e ancora la stessa chimica. Quando Ilary Blasi si siede sul divano di Verissimo, Silvia Toffanin non fa sconti: punta dritta all'anello. Un solitario di diamanti all'anulare sinistro che racconta, senza bisogno di troppe parole, dove è finita la testa della conduttrice romana.

"Allora ti sposi?" chiede Toffanin. Ilary non ci pensa su: "Quando divorzio." Una battuta che è anche una dichiarazione di intenti. Con Bastian Muller, imprenditore tedesco diventato il suo compagno dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, la storia procede con una solidità che Blasi non ha mai cercato di nascondere. "Mi dà sicurezza, mi dà gioia. È una persona su cui posso contare," ha detto in una recente intervista a Chi, tracciando il ritratto di un uomo che definisce "un valore aggiunto" nella sua vita.

Le voci su un matrimonio già nella prossima estate circolano con insistenza. Persino Sal Da Vinci avrebbe già promesso un'esibizione per il giorno del sì. Niente date ufficiali, ma il tono non lascia spazio a grandi interpretazioni.

Totti, i "titoli di coda" e l'udienza del 31 marzo

Sul fronte opposto, il capitolo Totti si avvia alla chiusura formale. "Siamo ai titoli di coda," taglia corto Ilary, rifiutando di aggiungere altro. L'udienza fissata per il 31 marzo dovrebbe rappresentare l'ultimo passaggio prima del divorzio definitivo, anche se le questioni aperte restano numerose: l'assegno di mantenimento per i tre figli, Christian, Chanel e Isabel, la gestione della villa all'Eur e la ricostruzione di chi abbia fatto la prima mossa verso la rottura.

Su questo ultimo punto le posizioni restano distanti e incandescenti. Totti non mostrerebbe alcuna urgenza di chiudere, mentre Blasi punta a liberare il campo prima dell'estate. Una divergenza che trasforma quello che per quasi vent'anni è stato il matrimonio simbolo del calcio e della televisione italiana in qualcosa di meno romantico: una trattativa.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni

Nel mezzo dei ragionamenti sulla vita privata, Ilary ha anche trovato spazio per parlare di lavoro. Alla conduzione del prossimo Grande Fratello Vip, ha svelato alcune delle novità in arrivo per la nuova edizione. I dettagli restano per ora riservati, ma la conduttrice si è mostrata coinvolta e carica, a conferma che sul piano professionale il momento è tutt'altro che di transizione.