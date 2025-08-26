Gossip
Mercedesz Henger è incinta: “Abbiamo tenuto questo segreto per un po’”

Mercedesz Henger aspetta il suo primo figlio da Alessio Salata. L’annuncio su Instagram, nonna Eva: “Ho comprato il primo vestitino”.
A cura di Gennaro Marco Duello
Mercedesz Henger aspetta il suo primo figlio da Alessio Salata. La figlia della ex pornoattrice Eva Henger e il suo giovane compagno hanno annunciato ufficialmente la notizia attraverso un video pubblicato sui social network.

L'annuncio sui social

Un video dolcissimo con Alessio Salata che mostra l'ecografia del nascituro e la futura mamma che mostra orgogliosa il primo vestitino: "Abbiamo tenuto questo segreto per un po', e ora vogliamo condividerlo con voi". Non c'è solo l'orgoglio materno di Mercedesz, ma anche quello da nonna di Eva Henger che sui social abbonda di cuori un messaggio e dice: "Vestitino che ho comprato io!". La famiglia Salata-Henger è tutta un brodo di giuggiole. 

Chi è Alessio Salata

Su Alessio Salata si sa molto poco per la verità. Una persona molto riservata, distante da gossip e riflettori. È di Toirano, provincia di Savona, è un classe 2002 e ha un passato nelle giovanili calcistiche del Genoa. Il suo profilo Instagram, rigorosamente privato, conta poco meno di quattromila follower. Una scelta che conferma il suo desiderio di tenere la vita privata al riparo dalla curiosità pubblica, nonostante la relazione con la figlia di una personalità nota del mondo dello spettacolo.

Dal calcio all'immobiliare: la vita prima della notorietà

Prima di entrare nell'orbita della famiglia Henger, Alessio ha vissuto una vita normale da giovane ligure. Ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili del Genoa, dove ha coltivato la passione per lo sport che accomuna molti ragazzi della sua età. Successivamente si è dedicato al settore immobiliare in Liguria, costruendosi una professione solida e discreta. Della sua famiglia si sa che ha un fratello di nome Andrea, ma anche su questo fronte le informazioni rimangono scarse, in linea con l'approccio riservato che caratterizza tutta la sua vita.

Gossip
