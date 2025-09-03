La pancia piatta di Melissa Satta mentre fa gli addominali in palestra: il video che allontana le voci di gravidanza

Melissa Satta ha condiviso un video che sembrerebbe smentire le recenti voci su una possibile gravidanza. L’ex velina è stata ripresa dal suo personal trainer mentre, mostrando una pancia decisamente piatta, allena i muscoli addominali. Il filmato indebolisce le indiscrezioni secondo cui sarebbe incinta del fidanzato Carlo Beretta.

La pancia non sembra affatto quella di una donna in dolce attesa, se non forse nelle primissime settimane. In questo caso, però, sarebbero state difficili da intuire anche per gli utenti che hanno ipotizzato una gravidanza basandosi su un presunto arrotondamento delle forme. Arrotondamento che – il filmato lo rende evidente – nel video in questione non esiste.

Melissa Satta non ha mai detto di essere incinta

Nonostante le voci sempre più insistenti, Melissa non ha mai dichiarato di aspettare un figlio. Legata al compagno Carlo Beretta, la modella ha sempre mantenuto grande riservatezza sulle questioni più intime della sua vita privata. Pur ammettendo di essere molto innamorata, si è limitata a rispondere in maniera vaga ogni volta che le è stato chiesto pubblicamente se desiderasse allargare la famiglia e in quali tempi.

Melissa Satta è madre di un bambino, Carlo Beretta non ha ancora figli

Melissa, che in passato è stata sposata con Kevin Prince Boateng, ha già un figlio nato proprio dalla relazione finita con l’ex trequartista del Milan. Il bambino ha già stretto un buon rapporto con il nuovo compagno della madre e spesso appare nelle foto condivise dalla famiglia Beretta in occasione di ricorrenze speciali. Carlo, invece, non è mai diventato padre. Secondo alcune indiscrezioni mai confermate, proprio la sua scelta di non avere figli nell’immediato avrebbe contribuito alla fine della lunga relazione con l’ex fidanzata Giulia De Lellis.