video suggerito

Melissa Satta: “La famiglia di Carlo Beretta ha accolto bene me e Maddox, sua madre la conoscevo da tempo” Melissa Satta torna a Verissimo sabato 17 maggio e, di fronte a Silvia Toffanin, racconta che la relazione con Carlo Beretta prosegue a confie vele tanto che la famiglia dell’imprenditore avrebbe conosciuto e accolto suo figlio Maddox. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Melissa Satta è tornata a Verissimo sabato 17 maggio 2025, ospite di Silvia Toffanin, per raccontare com’è cambiata la sua vita dal momento in cui, un anno fa, è cominciata la sua relazione con Carlo Beretta, suo compagno dallo scorso anno: “Quest’anno sono molto serena. Sto vivendo una situazione che mi rende felice, finalmente non sono qua a dire di stare vivendo un momento duro”. “Il mio compagno c’è da un anno”, ha aggiunto Melissa, “Mi fa ridere che mi critichino, mi chiedono perché non riesco a stare da sola ma a me piace la vita di coppia, quella di famiglia. Io sono una pantofolaia, sono sempre a casa o impegnata con mio figlio e alle 9,30 sono sotto le coperte. Anche con il mio compagno facciamo molta vita di famiglia”.

I rapporti con Matteo Berrettini e l’ex marito Kevin Prince Boateng

La showgirl ha anche parlato del rapporto tra il suo compagno e il figlio Maddox, nato dalla precedente relazione con Kevin-Prince Boateng: "Spesso mi rimproverano di avere presentato il mio compagno a mio figlio e vorrei chiarire. Quando ho chiuso la mia storia precedente, sono rimasta sola per qualche mese. Un giorno eravamo in macchina e Maddox ha visto attraverso il telefono collegato alla macchina che avevo salvato solo con un’iniziale il numero di chi mi stava chiamando. Mio figlio sa che quando c’è l’iniziale è perché c’è sotto qualcosa. Mi ha chiesto chi fosse e, quando ho tergiversato, mi ha rimproverato perché non vuole che gli dica bugie. Ho capito che aveva ragione e che era giusto che io gli raccontassi tutto. È per questo motivo che lo coinvolgo sempre. E poi perché mi serve il suo consiglio. Se il mio compagno non ha un buon rapporto con mio figlio, si autoelimina. Maddox sa che esistono i fidanzamenti e anche le persone che restano amiche anche se le cose non funzionano. Matteo Berrettini rimarrà sempre nei nostri cuori, gli vorremo sempre bene anche se non si rimane fidanzati" Sul rapporto con l'ex marito, invece, Melissa ha dichiarato: "Con il papà di Maddox i rapporti sono sereni. I divorzi non sono mai facili, forse è stato il dolore più grande della mia vita."

Com’è iniziata la storia tra Melissa Satta e Carlo Beretta

A sorpresa, Melissa ha svelato che la storia con Carlo sarebbe cominciata anche grazie alla madre dell’imprenditore: "Io conoscevo sua madre anche perché è molto attiva nella moda. A un certo punto, sia io che Carlo ci siamo ritrovati single e abbiamo cominciato a scambiarci dei messaggi. Pensavo di volere rimanere single ma poi lui è riuscito a conquistarmi e sono contenta che lo abbia fatto. Ci assomigliamo molto, in un anno di relazione non abbiamo mai litigato. Siamo entrambi appassionati di sport quindi condividiamo molti hobby e poi facciamo molta vita di famiglia. Con Carlo ho scoperto cosa vuol dire avere una routine". Sulla possibilità di matrimonio o figli, però, Melissa ha preferito non sbilanciarsi: "Non parlerò di eventuale matrimonio o figli perché mi porta sfortuna. Mi godo ogni singolo giorno. Lui è un ragazzo più giovane e sicuramente nel suo futuro vorrà qualcosa ma è inutile fare programmi, ce la viviamo in maniera naturale". Infine, l’ex velina ha raccontato di avere instaurato uno splendido legame anche con la famiglia di Carlo: “Con la famiglia di Carlo abbiamo un ottimo rapporto e mi piace il fatto che Maddox sia coinvolto. È stato accolto benissimo”.