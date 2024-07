video suggerito

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta, prove di famiglia al mare con Maddox: “Spunta l’anello” Fanno sul serio Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta che negli ultimi giorni si sono goduti le vacanze in Versilia, a casa di lui. Il settimanale Chi li ha fotografati durante una giornata al mare: con loro anche il piccolo Maddox. “Prove di famiglia con la benedizione dei genitori dell’imprenditore”, si legge. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta. Dopo aver archiviato le precedenti relazioni con Matteo Berrettini e Giulia De Lellis, la showgirl e l'imprenditore si stanno godendo la loro relazione alla luce del sole. Il settimanale Chi racconta della loro vacanza in Versilia documentando con foto la loro complicità: presente in spiaggia, con loro, anche Maddox, il figlio nato dall'amore tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Per la coppia è arrivata anche la ‘benedizione' dalla famiglia Gussalli Beretta.

La vacanza in Versilia di Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta

Dopo le presentazioni in famiglia in Sardegna, terra d'origine di lei, Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta si stanno godendo una nuova vacanza in Versilia, a casa di lui. Il settimanale Chi parla di "prove di famiglia" arricchite da un anello all'anulare spuntato sul dito della showgirl e dalla presenza di Maddox, il figlio della Satta. In casa Beretta sarebbe arrivata anche la benedizione dei genitori di lui, si legge, i quali "non erano troppo convinti della De Lellis". Tra bagni in mare, baci e carezze, si sono lasciati immortalare dai paparazzi di Chi senza nascondersi, un segnale dalla coppia che "si sente sempre più solida e che guarda con fiducia" al futuro.

Le prime foto social insieme

Carlo Gussalli Beretta e Melissa Satta hanno deciso di non nascondere più la loro storia d'amore: dopo le foto dei paparazzi, poche settimane fa sono spuntate anche le prime immagini social, insieme. Durante un viaggio in Grecia entrambi hanno immortalato i paesaggi e il relax vissuto arricchiti da diverse foto che l'uno ha scattato all'altro. L'imprenditore a metà giugno ha condiviso una foto della showgirl tra le sue stories di Instagram, lo stesso gesto è stato compiuto anche da lei che ha reso pubblico un selfie al tramonto con il suo nuovo compagno.

