video suggerito

L’amore tra Belén e Angelo Galvano va a gonfie vele, le foto in Sardegna con Santiago e Luna Marì La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano prosegue a gonfie vele. I due sono sempre più affiatati e si godono un weekend in Sardegna, in compagnia anche dei figli della showgirl. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

56 CONDIVISIONI condividi chiudi

È ufficialmente iniziata la calda estate di Belen Rodriguez in compagnia del suo Angelo Edoardo Galvano. I due, come testimoniano le foto del settimanale Chi, sono stati beccati insieme in Sardegna, durante un weekend trascorso in compagnia di Billy Berlusconi e la moglie Matilde, da anni, amica della showgirl argentina. La coppia sembra davvero fare sul serio, ma sopratutto sembrano davvero innamorati.

Relax e giochi con Santiago e Luna Marì

Eccoli, quindi, intenti a scambiarsi qualche bacio fugace, ancora bagnati dopo un tuffo in piscina, circondati da Santiago, ormai un ragazzino e anche la piccola Luna Marì. Tutti insieme sarebbero arrivati nel primo pomeriggio di venerdì 21 giugno, dando inizio al loro weekend vacanziero. La showgirl, dopo essersi lasciata alle spalle la storia con Elio Lorenzoni, con il quale nutriva un'amicizia decennale, pur avendolo presentato in famiglia, sembra che l'atmosfera con cui sta portando avanti questa nuova relazione sia del tutto diversa, molto più serena e decisamente meno ingombrante. Il 35enne, di origini siciliane, ma da anni in pianta stabile a Milano, sembra aver fatto colpo nel cuore della modella che, quindi, ha aperto il suo cuore e si è lasciata trascinare in questa nuova avventura, sapendo di essere pienamente accolta. Le foto descrivono perfettamente questa serenità, con Angelo intento a giocare con i bambini, tra uno schizzo e l'altro, mentre Belen osserva placidamente il tutto a bordo piscina.

La storia tra Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano

I due hanno iniziato a frequentarsi dopo Capodanno e, passo dopo passo, Angelo ha iniziato a prendere spazio nella vita di Belen. Dopo un viaggio a Disneyland, dove hanno trascorso qualche giorno in compagnia di tutta la famiglia, la coppia ha poi iniziato a farsi vedere più spesso in giro, insieme, ufficializzando così il loro legame. Non sono mancati viaggi, anche in solitaria, per godersi questa conoscenza che ha preso, giorno dopo giorno, i contorni di una storia davvero importante.