Belén e il legame con Antonino Spinalbese: “Gli voglio molto bene, qualche litigata è normale”

Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono ritrovati. La showgirl argentina sta trascorrendo le vacanze estive in Sardegna insieme ai suoi figli, Santiago e Luna Marì. E dopo la cena con l’ex marito Stefano De Martino – a dimostrazione del fatto che la crisi nel rapporto tra i due è rientrata – arriva anche la “pace ufficiale” con il padre della sua secondogenita.

L’hair stylist, ex concorrente di The Couple, è volato in Sardegna per trascorrere il weekend del compleanno di Luna insieme alla sua bambina. Belén ha deciso di fotografarlo e inserire lo scatto in un carosello di immagini pubblicate su Instagram, per celebrare il momento e confermare il ritorno del sereno nel loro rapporto.

Che cosa ha scritto Belén su Antonino Spinalbese

In risposta ai commenti degli utenti che su Instagram si complimentavano con lei per essere riuscita a instaurare un buon rapporto con i padri dei suoi figli, Belén ha ribadito che il benessere di Santiago e Luna Marì resta la sua priorità assoluta. Ha quindi commentato la famiglia “allargata” che oggi include anche Antonino tra le sue persone più care. “Con qualche litigata lungo il percorso, ma è normale”, ha scritto la showgirl argentina, aggiungendo poi, “Ad Antonino voglio molto bene”.

Un affetto evidente, che i due hanno scelto di mostrare pubblicamente, nel rispetto del benessere della figlia nata dal loro amore. E, soprattutto, un affetto che cancella la lite di due anni fa, quando i due si scontrarono ferocemente in pubblico, arrivando a coinvolgere anche i rispettivi avvocati.

Belén Rodriguez: “Mi meritavo questa serenità”

Durante i suoi giorni di vacanza in Sardegna, Belén appare più serena che mai. Superato uno dei periodi più difficili della sua vita – segnato dalla separazione definitiva da De Martino e dalla depressione che la costrinse a un ricovero – la showgirl si mostra oggi rinata. “La serenità me la sono presa con i denti. La meritavo”, ha scritto su Instagram, celebrando questo momento di pace ritrovata.

Accanto a lei ci sono le persone più importanti: i suoi cari, l’ex compagno e, soprattutto, i suoi due figli. Un quadro finalmente completo. E, forse, per essere felice, a Belén non serve nient’altro.