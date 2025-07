video suggerito

Belen Rodriguez al mare con la figlia: "È il primo sole che prendo da tre anni, soffrivo di depressione" Belen Rodriguez ha trascorso qualche giorno di vacanza al mare con la figlia Luna Marì. In un video pubblicato su TikTok, mente si rilassa in costume, ha rivelato: "È il primo sole che prendo, non quest'anno, ma da tre anni". E a un follower che le ha chiesto il motivo, la conduttrice ha risposto: "La depressione".

A cura di Elisabetta Murina

Belen Rodriguez ha trascorso qualche giorno di vacanza al mare con la figlia Luna Marì, avuta con l'ex Antonino Spinalbese. La conduttrice ha condiviso su Instagram alcuni scatti mentre si rilassa e prende il sole in Sardegna. Proprio la protezione dal sole è stato uno degli argomenti scelti per chiacchierare con i suoi followers e per rivelare un aspetto inedito della sua vita, ricordando il periodo in cui ha sofferto di depressione.

"È il primo sole che prendo da 3 anni", il racconto di Belen

Su TikTok, in un profilo aperto di recente, Belen Rodriguez ha pubblicato un video in cui prende il sole al mare e chiede ai suoi followers quando sia meglio applicare la protezione solare per evitare le scottature, se 30 minuti prima dell'esposizione al sole o subito prima. "Ci sono delle persone che dicono una cosa e altre che ne dicono un'altra. Io sono molto preoccupata per la salute della mia pelle", ha detto la conduttrice. E ha poi aggiunto: "Lo dico soprattutto per mia figlia, non vorremmo finire ustionate". Infine ha rivelato: "Per me è il primo sole che prendo, non di questa estate, ma da tre anni. Me lo merito". Tra i commenti, in molti si sono chiesti come mai per tre anni, durante la vacanze estive soprattutto, non si fosse mai rilassata al sole. Lei ha risposto senza giri di parole: "Perché avevo la depressione".

Cosa aveva detto Belen Rodriguez sulla depressione

Dopo la fine della storia con Antonio Spinalbese, padre di sua figlia, Belen Rodriguez si era riavvicinata a Stefano De Martino. A Mara Venier, ospite di Domenica In nel 2023, aveva raccontato: "Siamo tornati insieme dopo una separazione. Io ci sono sempre stata per tutti, non mi sono mai tirata indietro. L'amore è in salute e in malattia, così come il matrimonio". E, sempre nel corso dell'intervista, ha poi parlato per la prima volta della ‘malattia', la depressione: "Una brutta bestia che è venuta a bussare alla mia porta, non hanno saputo accompagnarmi. Mi sono sentita sola, tradita nel profondo, anche letteralmente".