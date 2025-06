video suggerito

Belen Rodriguez: “Oggi sono single e casta. Stefano De Martino è bravo ma ha iniziato come ‘il fidanzato di’” In un’intervista Belen Rodriguez dice la sua sul successo del suo ex marito Stefano De Martino e commenta il suo ritorno in tv alla giuda di Only Fun. La showgirl e conduttrice, poi, parla della sua situazione sentimentale attuale. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

In una lunga intervista a un settimanale, Belen Rodriguez parla della sua situazione sentimentale attuale, smentendo gli ultimi rumors su di lei e l'ex Angelo Galvano. La conduttrice e showgirl commenta il suo ritorno in tv su Discovery e dice la sua sul successo del suo ex marito Stefano De Martino.

"Lontana dalla tv, ma non riuscivo a dare quello che volevo"

Belen Rodriguez ha in programma di trascorrere l'estate in vacanza insieme ai suoi figli, al contrario dello scorso anno: "Ero ancora bloccata dalla salute e sognavo di tornare in un posto del cuore dove non metto piede da tantissimi anni. Vado in Sardegna con alcune amiche e i nostri figli, sarà un'estate materna". Al settimanale Chi non nasconde di essere cambiata: "Sicuramente non vedrete la Belen dei vent'anni". Commenta il suo ritorno in tv su Discovery dopo oltre un anno di assenza: "Mi sono dovuta fermare per la mia salute e ho fatto bene (…) Mi ero fermata per rispetto verso il mio lavoro, non riuscivo a dare quello che avrei voluto. Ho faticato a stare lontana dalla tv".

Belén – Only Fun

Belén aprirebbe Only Fun? "Sarebbe come prostituirsi"

Il programma che conduce si chiama Only Fun e alla domanda se pubblicherebbe mai qualcosa su Only Fans (piattaforma che permette di condividere contenuti intimi per abbonati), risponde: "Lo trovo raccapricciante. Capisco che sia un metodo per guadagnare, i soldi fanno comodo. Ma sono contraria a dire che il fine giustifica i mezzi, è come prostituirsi. Vendere parti del proprio corpo è un meccanismo che non andrebbe fomentato, non dovrebbe essere possibile. Perché la vita perde di valore e perde valore anche il discorso dell'impegno. Sembra che la gente non voglia più faticare. Mi sono fatta il c…o da quando avevo 16 anni, certo, facendo un lavoro basato sull'immagine, sulla bellezza, ma in un altro modo (…)"

Belen è "single e casta, il sesso occasionale non fa per me"

La conduttrice al momento è "single e casta":"A me sta roba di passare da un letto all'altro non piace, mi sa di sporco. Sono sempre stata fidanzata". Sconfessa, quindi, il presunto ritorno di fiamma con il suo ex Angelo Galvano. Il suo partner ideale dovrebbe essere intelligente, realizzato, non egocentrico e con uno spiccato lato sensibile: "Per me l'uomo porta i pantaloni e la donna è da difendere. L'uomo ha i muscoli ma anche la fragilità". Non ha mai usato app di incontri: "Credo che sia bello vivere la vita reale, preferisco sia il destino a farmi incontrare una persona".

Stefano De Martino e Belen Rodriguez

"Chi dice che Stefano De Martino non è bravo è perché rosica"

Alla domanda su cosa riconosce a sé stessa nel successo di Stefano De Martino, non nega le qualità di lui: "Il ragazzo è bravo, è furbo, è capace". E aggiunge: "È vero che è nato come ‘il fidanzato di Belen'. Anch'io vorrei trovare un fidanzato che mi faccia dire ‘ sono la fidanzata di‘". Dice la sua, poi, sulle critiche che vengono mosse al suo ex marito: "Che gli vuoi dire a Stefano? Chi dice ‘non è bravo' è perché rosica. Poi ci sono tanti modi per arrivare e ognuno decide cosa sacrificare".