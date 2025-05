video suggerito

Belen Rodriguez avvistata con l’ex Angelo Galvano dopo la fine della loro storia: “Aria di reunion?” Ritorno di fiamma per Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano? I due sono stati paparazzati di nuovo insieme dal settimanale Diva e Donna, che ipotizza un riavvicinamento dopo una frequentazione che si è conclusa lo scorso ottobre. Con loro anche la piccola Luna Marì, figlia della showgirl. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano? I due ex sono stati avvistati insieme dal settimanale Diva e Donna durante una passeggiata per la città, tenendo per mano la figlia della showgirl, la piccola luna Marì. Gli scatti aprono la strada a un riavvicinamento tra i due, dopo la fine delle loro frequentazione lo scorso ottobre. I diretti interessati non ne avevano mai parlato e ora non si esclude che qualcosa abbia riacceso la scintilla.

La foto di Belen Rodriguez con Angelo Edoardo Galvano

Belen Rodriguez è stata paparazzata da Diva e Donna durante un'uscita insieme ad Angelo Edoardo Galvano, suo ex fidanzato, la cui frequentazione si sarebbe conclusa a ottobre. I due passeggiano insieme mentre tengono per mano la piccola Luna Marì, la figlia che la showgirl ha avuto con l'ex Antonino Spinalbese. Il settimanale ipotizza un ritorno di fiamma dopo 9 mesi di lontananza: "Ecco ricomparire a sorpresa la showgirl con l'ingegnere Edoardo: aria di reunion?". Ancora presto per sapere se si tratta effettivamente di un ritorno di fiamma tra i due e, nel frattempo, Belen è impegnata a gestire il legame con la sorella Cecilia, con cui ci sarebbero alcune tensioni, specialmente con il cognato Ignazio Moser. Quanto al padre di sua figlia, tra i due i rapporti sono sereni.

La storia d'amore tra i due: l'ultimo avvistamento insieme a ottobre

Le prime foto che parlavano di una frequentazione tra Belen e Angelo Galvano risalgono allo scorso aprile ed erano state diffuse dal settimanale Chi. Solo qualche mese più tardi, a giugno, i due erano stati di nuovo paparazzati durante una vacanza in Sardegna insieme alla piccola Luna Marì, la figlia che la showgirl ha avuto con l'ex compagno Antonino Spinalbese. Erano stati poi i diretti interessati a uscire allo scoperto pubblicando la prima foto di coppia sui social a settembre. Con l'ingegnere, Belen aveva anche partecipato al matrimonio della sorella Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser. Tuttavia, poco prima che rendessero pubblica la loro storia, si vociferava che fossero in crisi e che tra loro fossero "volati piatti e bicchieri". A ottobre l'ultimo avvistamento insieme e la conseguente fine della frequentazione, anche se i due non ne hanno mai parlato pubblicamente.