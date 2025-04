video suggerito

Belen e Cecilia Rodriguez distanti: "Hanno litigato, stavolta è rottura", cosa è successo Belen e Cecilia Rodriguez appaiono distanti sui social e gli esperti di gossip raccontano una lite che avrebbe allontanato le sorelle argentine. "Stavolta è rottura", scrive Deianira Marzano: tra i motivi del loro distacco ci sarebbe anche Ignazio Moser.

A cura di Gaia Martino

Da diverse settimane Belen e Cecilia Rodriguez appaiono distanti e le notizie su una presunta rottura si fanno sempre insistenti. Sono gli esperti di gossip a parlare del loro distacco che potrebbe essere confermato dalla loro lontananza sui social. Al centro di una loro presunta discussione ci sarebbe anche Ignazio Moser: le teorie sui motivi per i quali la famiglia si sarebbe spaccata, però, sono molteplici. Nessuna di queste, fino ad ora, è stata confermata o smentita dai diretti interessati.

"Belen Rodriguez teme che Ignazio Moser possa tradire Cecilia"

Tutto è iniziato poche settimane fa quando i fan più curiosi dei Rodriguez notarono che Belen e Ignazio Moser non si seguivano più su Instagram. Il settimanale Nuovo Tv pochi giorni fa raccontava che Belen Rodriguez "teme che Ignazio Moser possa tradire" Cecilia e la sua preoccupazione avrebbe creato "tensione" in casa. Potrebbe non essere, però, questo il reale motivo del distacco tra i Rodriguez. A inizio aprile circolò un video che vedeva Belen vicino alla consolle di un locale mentre suonava Andrea Damante, caro amico di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez nonché futuro papà del primo figlio con Elisa Visari. Gabriele Parpiglia, scrive Il Giornale, ha raccontato che la showgirl "si sarebbe esibita in un "balletto sexy" che avrebbe fatto infuriare prima di tutto Elisa Visari, compagna di Damante, e poi Ignazio e Cecilia".

Il silenzio social al compleanno di Santiago De Martino

I loro ultimi confronti risalirebbero a inizio aprile, quando si sarebbero incontrati a un evento, fa sapere Parpiglia. Un altro indizio che potrebbe avvalorare il gossip sulla rottura in famiglia è il silenzio social di Ignazio e Cecilia al compleanno di Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il 12enne lo scorso 9 aprile ha festeggiato in casa, in famiglia, ma senza gli zii, stando a quanto trapelato dalle immagini della festa. Spariti i like ai post Instagram, i commenti e persino le foto insieme per le due sorelle della televisione che si sono sempre mostrate unite e innamorate l'una dell'altra. Al momento si tratta soltanto di gossip: nessuno della famiglia Rodriguez ha rotto il silenzio per smentire o confermare quanto circola da diversi giorni. Per Deianira Marzano, influencer esperta del pettegolezzo online, "hanno litigato e stavolta è rottura".