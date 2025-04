Belen Rodriguez e il rapporto con il cognato Ignazio Moser: “C’è tensione, lei teme che possa tradire Cecilia”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Ci sarebbe tensione nel rapporto tra Belen Rodriguez e il cognato Ignazio Moser, marito di sua sorella Cecilia. Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo Tv, tra i due sarebbe "calato il gelo" e la conduttrice sarebbe preoccupata per la sorella. Il motivo? La paura di presunto tradimento di lui, proprio mentre le voci di una gravidanza della minore delle sorelle Rodriguez si fanno sempre più insistenti.

"Cala il gelo tra Belen e Ignazio Moser", cosa sarebbe successo tra i due cognati

Stando a quanto riporta Nuovo Tv, i rapporti tra Belen e il cognato sarebbero al momento tutt'altro che sereni. Come spiega il settimanale, la showgirl ha paura che Ignazio Moser possa tradire la moglie Cecilia: "Lei teme che possa tradirlo e c'è tensione". Un clima che non sarebbe semplice da gestire e che sarebbe reso ancora più complesso da una presunta gravidanza. Si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci che Cecilia sia in dolce attesa per la prima volta, anche se il marito aveva dichiarato che al momento "stanno facendo fatica". “Belen è tesa e Cecilia è in dolce attesa, questo è il riassunto di questo periodo delle sorelle Rodriguez. Intanto cala il gelo tra Belen e il cognato Ignazio Moser", racconta il settimanale, che dedicato a loro la copertina dell'ultimo numero. In più, di recente Belen avrebbe smesso di seguire su Instagram il profilo di Ignazio.

Ignazio Moser e il desiderio di una famiglia con Cecilia Rodriguez

Solo qualche settimana fa, intervistato dal Corriere della Sera, Ignazio Moser aveva smentito le voci di una gravidanza della moglie, pur confermando il forte desiderio di costruire presto una famiglia insieme a lei: "La mia paternità dovrà ancora aspettare. È cosa pubblica che Cecilia e io ci stiamo provando da anni, è qualcosa che desideriamo tanto". Il percorso per diventare genitori sembra rivelarsi più complicato del previsto: "Purtroppo stiamo facendo fatica a raggiungere il risultato: è un tema per noi molto delicato". I due sono convolati a nozze lo scorso giugno con una romantica cerimonia in Toscana alla presenza di amici e parenti, tra cui naturalmente la sorella della sposa Belen Rodriguez.