Ignazio Moser: “Io e Cecilia Rodriguez proviamo da anni a diventare genitori, ma stiamo facendo fatica”

A cura di Elisabetta Murina

Ignazio Moser ha fatto chiarezza sulle voci di una presunta gravidanza della moglie Cecilia Rodriguez. Intervistato dal Corriere della Sera, il ciclista ha parlato del rapporto con il padre Francesco e della paternità, che spera possa arrivare presto. "È qualcosa che desideriamo tanto, ci stiamo provando da anni", ha spiegato.

Ignazio Moser e il desiderio di paternità

Di recente, sui socia, si sono rincorse le voci di una presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez. Un gossip nato perché l'influencer era stata avvistata con un pancino ‘sospetto' in occasione di alcuni eventi della settimana della moda a Milano. Nessuna conferma o smentita fino da parte dei diretti interessati.

Ora Moser, rispondendo a una domanda del Corriere della Sera, ha spiegato come stanno le cose: "La mia paternità dovrà ancora aspettare. È cosa pubblica che Cecilia e io ci stiamo provando da anni, è qualcosa che desideriamo tanto". Entrambi, quindi, vogliono diventare genitori ma il percorso sembra rivelarsi più complicato del previsto: "Purtroppo stiamo facendo fatica a raggiungere il risultato: è un tema per noi molto delicato. Ma è nostra intenzione generare il primo erede della dinastia Moser, perché mia sorella ha tre figli ma i miei nipoti hanno il cognome di mio cognato".

Ignazio Moser e il rapporto con il padre

"Caratterialmente ho sempre rifiutato l’autorità di mio papà; questo gli ha sempre dato molto fastidio e allo stesso tempo lo ha reso orgoglioso", ha spiegato Ignazio Moser a proposito del rapporto con il padre Francesco, noto ciclista. A segnare in positivo il loro legame è stato il matrimonio con Cecilia Rodriguez, riguardo al quale ha spiegato: "L’ho visto piangere per me: una cosa molto rara. Non c’è stato un abbraccio, ma una stretta di mano delle sue".