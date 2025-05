video suggerito

Cecilia Rodriguez: "Ignazio l'amore della mia vita. Mi infastidiva essere conosciuta solo come sorella di Belen" Ospite del podcast di Valentina Ferragni, Cecilia Rodriguez ha parlato del rapporto con la sorella Belen: "Mi dava fastidio che non imparassero il mio nome ma che fossi la 'sorella di'. Era la gente che ci metteva a paragone". E sull'amore con Ignazio Moser nato al GF: "Dopo 8 anni ho la conferma, è l'amore della mia vita".

A cura di Elisabetta Murina

Cecilia Rodriguez è stata la prima ospite del nuovo podcast Storie oltre le Stories condotto da Valentina Ferragni. La showgirl si è raccontata ai microfoni dell'influencer, sorella minore di Chiara Ferragni, in una puntata a tema parentele ingombranti. La minore di casa Rodriguez ha parlato del suo arrivo in Italia, del rapporto con la sorella Belen e dell'amore con Ignazio Moser. I due si sono sposati nel 2024 e conosciuti 8 anni fa nella casa del Grande Fratello Vip. Di recente i gossip hanno parlato di una crisi tra marito e moglie, soprattutto dopo una frase pubblicata da quest'ultima sui social.

L'arrivo in Italia di Cecilia Rodriguez

Come Valentina Ferragni, anche Cecilia Rodriguez è la sorella minore di 3 fratelli, nel suo caso Belen e Jeremias. "È sempre stato un vantaggio, sono sempre stata la più coccolata. Ma quando sono arrivata in Italia ed ero la sorella di Belen per me non lo è stato più, però ho saputo approfittarmene in maniera positiva", ha spiegato. Quando Belen ha lasciato l'Argentina per inseguire il suo sogno di fare la modella e lavorare in tv, sia Cecilia che suo padre l'hanno sempre appoggiata: "Abbiamo avuto sempre fiducia in lei. È andata via nel momento in cui ci stavamo incontrando, in cui ho iniziato ad aver veramente bisogno. Sentivo la sua mancanza perché siamo una famiglia molto unita".

Cecilia e Belen Rodriguez

Non è passato molto tempo prima che Cecilia la raggiungesse: "Inizialmente mi sono detta una settimana e poi torno a casa. È stato difficile, ho dovuto imparare un'altra lingua, non volevo costruire un altro mondo, non era la mia intenzione stare qui. Avevo un piede qua e uno in Argentina".

Il paragone con la sorella Belen Rodriguez

Valentina Ferragni ha poi affrontato con Cecilia Rodriguez il tema della puntata: parentele ingombranti. In quanto sorella minore di Chiara Ferragni, l'intervistatrice ha spiegato: "Può essere un boomerang. Non mi sono mai messa a paragone con mia sorella, l'hanno sempre fatto le altre persone per me". Una situazione che ha vissuto anche la minore di casa Rodriguez, spesso messa a paragone con la sorella Belen:

Ho fatto fatica, mi dispiace di averne parlato molto poco con lei. Mi vergognavo. Non ero io a mettermi a paragone, la gente lo faceva. Quando sono arrivata in Italia, la mia personalità si stava costruendo, ma non ho mai avuto dubbi su di me. Mi dicevano ‘tua sorella canta, devi farlo anche tu'. Anche se siamo cresciute nella stessa famiglia e in molte cose la pensiamo uguale, io non vi darò mai quello che vi dà lei. Mi dava fastidio che la gente non imparasse il mio nome, ma che fossi la ‘sorella di'.

Grazie alla partecipazione all'Isola dei famosi come concorrente, Cecilia è riuscita a far emergere la sua completa personalità: "Ho voluto farla per quello, ho tirato fuori la mia personalità. Ero stanca che la gente mi mettesse a paragone".

L'amore con Ignazio Moser nato al Grande Fratello Vip

Oltre all'isola dei famosi, Cecilia Rodriguez ha partecipato anche al Grande Fratello Vip, soprattutto per un motivo: "Ho fatto il reality per farmi conoscere, ho cercato di non fingere. In quell'esperienza ero da sola, non avevo il telefono e non potevo avere consigli di nessuno. Ho agito con la mia testa ed è stata la cosa che più mi è piaciuta". Nella Casa più spiata d'Italia, nella quale era entrata fidanzata, la showgirl ha conosciuto Ignazio Moser, suo attuale marito: "Dopo 8 anni ho la conferma che è l'amore della mia vita. Ho sentito una cosa che non ho mai provato prima".

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser al Grande Fratello

Il loro amore è nato in un contesto insolito, che però ha permesso a entrambi di arrivare a una conoscenza profonda uno dell'altro: "Ho avuto la possibilità di conoscerlo, faccia a faccia e senza telefono, di viverlo. Una cosa che oggi si è persa. Però posso rivedere sempre l'inizio della nostra storia, una ragazza ha conservato tutto". Ad oggi Cecilia Rodriguez ammette: "Sono molto felice".