Cecilia Rodriguez si lamenta via social: "Il mio cane non può venire in spiaggia, parlerò con il sindaco" Cecilia Rodriguez ha affidato a Instagram un piccolo sfogo contro il divieto di accesso ai cani in spiaggia, definendo la norma una forma di "discriminazione animale".

Cecilia Rodriguez è in vacanza, ma la giornata – come lei stessa racconta via Instagram – inizia con una polemica. In alcune storie pubblicate sul suo profilo, ha condiviso con i suoi follower uno sfogo legato a un divieto che riguarda il suo cane. "Parlerò con il sindaco" ha detto, lamentandosi per l'impossibilità di portarlo in spiaggia con sé. Una restrizione che definisce "discriminazione animale".

Cecilia Rodriguez si sfoga: "Il mio cane non può venire in spiaggia con me"

"Il cane non può venire oggi" spiega Cecilia Rodriguez nelle sue storie, "parlerò con il sindaco perché è impossibile che non si possano portare i cani in tutte le spiagge". La modella argentina ha spiegato di essere dispiaciuta per il suo cane che "ama l'acqua" ed è "buono". Pur riconoscendo i rischi legati alle temperature elevate in certe fasce orarie e alla salute degli animali, ha espresso il suo disappunto per le norme vigenti: "Questa cosa che io lo debba lasciare qui mi dispiace, si chiama discriminazione animale".

Cecilia Rodriguez incinta della sua prima figlia con Ignazio Moser

Un po' di tempo fa Cecilia Rodriguez aveva aggiornato i suoi follower anche sullo stato della gravidanza, che sta vivendo con gioia ma anche con qualche difficoltà. Mostrando il pancione in crescita, la showgirl aveva spiegato che tutto sta andando per il meglio, anche se non nascondeva di aver sottovalutato l'impatto fisico e mentale di una gravidanza: "Pensavo che fosse più semplice, dicevo alle donne che erano esagerate". E ancora: "Le nausee mi hanno accompagnato durante tutto il percorso, ora si sono alleggerite ma non mi abbandonano. Ma me le tengo, sono sintomi della gravidanza". Cecilia Rodriguez ha ammesso di non essersi rivolta a una nutrizionista e di aver preso circa tre chili al mese: "Non ne vado fiera". Nelle sue storie su Instagram ha poi aggiunto: "È un miracolo avere una vita dentro una vita, è bellissimo, ma il cambiamento c'è. Non è una ca*ata. Ci vuole un po' di tempo".