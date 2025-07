Valentina Cabassi dopo la nascita della prima figlia con Ernia: “Parto breve e magico, Matteo era con me”

Valentina Cabassi una settimana dopo la nascita della prima figlia con Ernia parla del parto e di come procedono i giorni insieme alla piccola Sveva. “Il parto è stato breve e magico” ha spiegato l’influencer aggiungendo che il compagno, Matteo Professione aka Ernia, era al suo fianco. Oggi si è già sgonfiata la sua pancia e davanti allo stupore delle fan ha risposto: “Neanche io me l’aspettavo”.

Valentina Cabassi racconta com'è andato il parto. Una settimana fa è nata la prima figlia con Ernia, di nome Sveva, e a distanza di sette giorni, è già in super forma. Complice l'allenamento svolto durante tutta la gravidanza, l'influencer ha spiegato su Instagram, a chi le ha chiesto come abbia fatto a sgonfiarsi in così poco tempo, che neanche lei si aspettava un tale cambiamento. Su Tik Tok, ieri sera, ha poi condiviso un video nel quale ha spiegato ogni dettaglio sul momento prima che nascesse la sua prima figlia.

Le parole di Valentina Cabassi

In un video condiviso su Tik Tok, Valentina Cabassi ha raccontato il suo parto. "È stata un'esperienza incredibile. Durante la gravidanza non ho mai avuto ansia o paura del parto. Ho avuto la fortuna di conoscere Natalia Paragoni un anno fa, mi ha affidata all'ostetrica che ha seguito lei con Ginevra. Mi sono innamorata di lei, durante la gravidanza ci siamo sentite, ho sempre avuto tanta fiducia in lei" ha raccontato con il sorriso stampato sul viso. L'influencer ha spiegato che il parto è durato quattro ore, "è stato breve", e non ha avuto spiacevoli esperienze. "Lo ricordo col sorriso. Il fatto che mi sia allenata in gravidanza ha facilitato il tutto. Matteo è stato con me. Nel giro di un'ora mi sono dilatata, e al momento di spingere sono scoppiata a piangere" ha continuato spiegando di non averci impiegato molto tempo a conoscere la sua bimba: "Ci ho messo poco. Ricordo un dolore pazzesco, io ero emozionata, carica. Ho spinto tre volte e Sveva è uscita subito. Matteo era dietro di me, ha visto la testa uscire con gli occhi spalancati. È stata una cosa magica". Ricordando quegli istanti, ha concluso: "Quando te la mettono addosso, Matteo era vicino, ci siamo guardati e ci siamo detti "È una magia". Nessuna cosa negativa. Ho vomitato non so se per lo sforzo o se per l'anestesia. I dolori sono potenti. Però è stato meraviglioso, è stata un'esperienza magica che rifarei ora. Ti senti potente".

Il commento sulla pancia: "Non mi aspettavo si sgonfiasse subito"

Valentina Cabassi dopo l'ultimo post pubblicato nel quale ha mostrato le immagini di sé mentre trasporta il passeggino, è finita al centro di una domanda sociale. In molti le hanno chiesto come abbia fatto a dimagrire così velocemente dopo il parto e tra gli utenti che hanno commentato il post, anche Cecilia Rodriguez, prossima al parto. "Neanche io mi aspettavo si sgonfiasse così velocemente. Grazie!" ha scritto l'influencer in risposta a una fan.