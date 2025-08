Giulia De Lellis aiuta Cecilia Rodriguez nei preparativi per il parto, le parole di Ignazio Moser: “Tutto pronto”

Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, da anni molto amiche ed entrambe in dolce attesa, stanno condividendo i momenti che precedono il parto tra organizzazioni e supporto reciproco. A documentare tutto è Ignazio Moser, che su Instagram ha pubblicato uno scatto che le ritrae insieme mentre organizzano la borsa da portare in ospedale.

Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez in dolce attesa

A documentare tutto quello che riguarda l'organizzazione del parto della sua compagna è stato Ignazio Moser, che su Instagram ha pubblicato uno scatto che la ritrae insieme alla sua amica Giulia De Lellis, che insieme a Tony Effe aspetta la nascita di Priscilla, mentre organizzano la borsa da portare in ospedale: "Tutto pronto", ha scritto.

Ancora non è noto precisamente per quando è previsto il parto, ma evidentemente non devono mancare molti giorni, vista l'urgenza di preparare tutto l'occorrente in vista di quello che ricorderanno come uno dei giorni più intensi della loro vita.

Giulia De Lellis racconta la sua gravidanza

Proprio pochi giorni fa, sui social Giulia De Lellis aveva parlato della sua gravidanza, scegliendo di mantenere una certa riservatezza su alcune informazioni: "I chili? Ne ho presi ma fa parte del gioco, non dirò quanti perché non voglio influenzarvi. Anche di quanti mesi sono, le settimane il parto. Non chiedetemi queste cose perché è già una cosa che mi crea tanta ansia quindi renderla pubblica non mi aiuta tanto”. Sia l'influencer che il compagno Tony Effe desideravano diventare genitori. La gravidanza quindi è stata "desiderata, cercata e voluta", anche e soprattutto dal cantante: "Fosse stato per il mio ragazzo, già dopo due o tre mesi che stavamo insieme potevano avere un bambino. Io ho preferito aspettare, risolvere alcune situazioni, prendere una casa più grande e poi abbiamo iniziato a provarci".