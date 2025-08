Alessia Prete diventerà mamma: l’ex del Grande Fratello annuncia di essere incinta in un video con il fidanzato

L’ex volto televisivo Alessia Prete, che partecipò al Grande Fratello nel 2018, diventerà mamma. In un video su Instagram ha annunciato di essere in dolce attesa del suo primo figlio con il compagno Alessandro.

L'ex concorrente del Grande Fratello Alessia Prete diventerà mamma. Dopo il percorso televisivo nella casa di Cinecittà e la lunga storia d'amore con Matteo Gentili, finita nel 2019, ha riaperto le porte del suo cuore per l'attuale compagno, di nome Alessandro, con il quale presto darà il benvenuto al loro primo figlio insieme. L'ex partecipante di Miss Italia oggi vive a Ginevra ed è una digital Content Creator: nelle ultime ore ha aggiornato il suo profilo social per mostrare ai followers il pancino.

L'annuncio di Alessia Prete

"Abbiamo notizie: presto saremo in 3" ha scritto Alessia Prete nel suo ultimo post, a corredo di un video nel quale mostra il suo pancino in dolce attesa. Con lei nel video anche il compagno Alessandro, sconosciuto al mondo dello spettacolo.

L'ex concorrente del Grande Fratello sta per iniziare un nuovo capitolo della sua vita. "Non riuscivamo più a tenerlo per noi" ha scritto tra le stories, emozionata all'idea di diventare mamma. Dopo la relazione con Matteo Gentili, conosciuto durante la sua avventura televisiva nel reality di Canale5, si mostrò accanto a un uomo. Soltanto recentemente sembra aver conosciuto Alessandro, futuro papà di suo figlio.

Cosa fa oggi Alessia Prete dopo il GF

Alessia Prete dopo l'esperienza televisiva nel reality di Canale5, ha lavorato come speaker per RDS, a Milano, prima di stravolgere la sua vita. Oggi vive a Ginevra, in Svizzera, come documentano le foto pubblicate sul suo profilo Instagram, e lavora come content creator. Lo scorso 18 giugno anticipava la sua decisione di trasferirsi in Svizzera, dove probabilmente viveva già il suo compagno. "Trasferirsi non è cambiare casa, è cambiare occhi. Quando sono qui ci rifletto e dico non sarà facile. Cambi cultura, cambi abitudini, ma che bello. Questo vuol dire nuovi stimoli", raccontò in un video pubblicato su Instagram.