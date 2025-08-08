Alessandra Amoroso riceve la proposta di matrimonio da Valerio Pastore, il video della sorpresa a fine concerto

Alessandra Amoroso a fine concerto ieri sera, a Lecce, l’ultimo del tour estivo, ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Valerio Pastore. La cantante si è seduta nel backstage del palco quando il compagno, tecnico del suono, si è inginocchiato con l’anello tra le mani.

Credits Salento News

Alessandra Amoroso ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Valerio Pastore durante la tappa finale del suo tour, a Lecce. La cantante, che presto darà alla luce la sua prima figlia Penelope, è rimasta senza parole davanti al fidanzato che si è inginocchiato davanti a tutti, con l'anello tra le mani. "Ma sei impazzito?", le parole prima di baciarlo in lacrime.

La proposta di matrimonio per Alessandra Amoroso

Al termine del concerto, l'ultimo del suo tour, a Lecce, ieri sera, Alessandra Amoroso ha ricevuto una sorpresa dal compagno Valerio Pastore che, dopo averle consegnato un mazzo di fiori, si è inginocchiato con un anello tra le mani. Le ha chiesto di sposarlo e la cantante non è riuscita a trattenere l'emozione. I presenti alla scena hanno cominciato ad urlare e ad applaudire: "Ma sei impazzito?" ha chiesto la cantante al fidanzato prima di baciarlo e abbracciarlo, in lacrime. Poi lui le ha messo l'anello al dito.

Credits Salento News

È un momento speciale per la famosa cantante salentina che presto darà alla luce la sua prima figlia. Tra poche settimane nascerà Penelope, frutto del suo amore con Valerio, che l'ha accompagnata in grembo durante tutto il tour estivo.

La gravidanza di Alessandra Amoroso: quando partorisce

La gravidanza di Alessandra Amoroso è ormai agli sgoccioli. Lo scorso luglio la cantante svelò di essere all'ottavo mese e che il 9 settembre è la data in cui dovrebbe terminare. La bimba, che si chiamerà Penelope, "non c'è ancora, ma in realtà c'è" disse in un'intervista. L'ha accompagnata lungo tutto il tour in giro per l'Italia in questi mesi estivi: "Quando ho scoperto di essere incinta il tour era già fissato e ho deciso di farlo. Come si dice dalle mie parti "Addu rriu, mintu lu zippu", ossia dove arrivo, metto un segno. Poi vedremo. Sto facendo un gran lavoro per non forzare le corde vocali ed essere più leggera sugli acuti", le parole.