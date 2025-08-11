Anna Tatangelo rompe il silenzio su Giacomo Buttaroni: “Mi fa sentire amata, in passato ero io a dare di più”

Anna Tatangelo ha parlato per la prima volta del compagno Giacomo Buttaroni, ex calciatore e allenatore, padre del suo secondo figlio in arrivo. “Mi ha accolta, sostenuta. Mi fa sentire amata, protetta”, ha raccontato a proposito di come la fa sentire. E sul legame con il suo primo figlio Andrea D’Alessio: “Mi ha sorpresa il rapporto che ha creato con lui”.

Anna Tatangelo ha parlato per la prima volta del compagno Giacomo Buttaroni. Ex calciatore e allenatore, è il padre del suo secondo figlio, che nascerà tra qualche mese. La cantante è infatti incinta e presto diventerà mamma per la seconda volta, dopo la nascita di Andrea D'Alessio, avuto con l'ex Gigi D'Alessio. Negli ultimi mesi ha sempre cercato di mantenere la sua gravidanza lontano dai riflettori e da gossip indiscreti, raccontandone il meno possibile sui social.

Anna Tatangelo e l'amore con Giacomo Buttaroni: "Mi fa sentire protetta"

"È entrato nella mia vita in un momento complesso e non si è spaventato", ha spiegato Anna Tatangelo al Corriere della Sera, parlando per la prima volta del compagno Giacomo Buttaroni, ex calciatore e oggi allenatore. La cantante ha precisato che il futuro padre di suo figlio "non è del mondo dello spettacolo" e non vuole farne parte, mentre anche lei sta cercando di proteggere la gravidanza dai gossip il più a lungo possibile. "Mi ha accolta, sostenuta. Mi fa sentire amata, protetta. In passato, ero io quella che dava. Stavolta, invece, lui c’è per me, in ogni gesto", ha raccontato di lui e di come la fa sentire.

Buttaroni è riuscito a creare in poco tempo un rapporto anche con Andrea D'Alessio, primo figlio di Tatangelo, nato dall'amore con l'ex Gigi D'Alessio. "Mi ha sorpresa in positivo il rapporto che è riuscito a creare", ha infatti spiegato la cantante. Non si sa con certezza da quando siano una coppia, ma il fratello dell'allenatore aveva raccontato al settimanale DiPiù che le presentazioni in famiglia erano già avvenute e che i due si frequenterebbero "da alcuni mesi".

La gravidanza di Anna Tatangelo e la ricerca di privacy

Anna Tatangelo ha sempre cercato di proteggere la sua vita privata dai riflettori. In un lungo monologo a Le Iene, aveva parlato di domande inopportune che le venivano rivolte e di risposte che non erano in alcun modo dovute: "Oggi ho due ancore: mio figlio e la musica. […] È solamente a loro che eventualmente devo delle spiegazioni. Ma sono gli unici due dai quali non mai vengono neppure chieste”. Lo scorso novembre era stata paparazzata per la prima volta con Giacomo Buttaroni, ex calciatore e allenatore, ma si era trattato di alcuni scatti occasionali. Nei mesi successivi infatti non c'era stato più nessun segnale sulla sua vita privata, fino all'annuncio della gravidanza a giugno, che ha scatenato una serie di gossip. La cantante ha cercato di tenersene alla larga il più possibile, cercando di vivere al meglio questi mesi e di continuare a esibirsi live. A inizio agosto aveva cantato a un concerto a Castelliri, nel cuore della sua Ciociaria, ringraziando pubblicamente il compagno e smentendo ogni possibile voce di crisi.