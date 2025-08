Anna Tatangelo smentisce la crisi con Giacomo Buttaroni: che cosa ha detto la cantante dal palco

In concerto a Castelliri, nel cuore della sua Ciociaria, Anna Tatangelo ha smentito le voci di crisi con il compagno Giacomo Buttaroni. Dal palco, infatti, ha voluto ringraziarlo pubblicamente per averla accompagnata, mettendo così a tacere le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

Non c’è alcuna crisi tra Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni. A smentire le voci di un presunto allontanamento tra la cantante e il padre del bambino (o della bambina) che aspetta è stata la stessa Anna, che ha approfittato di un concerto a Castelliri, nella sua Ciociaria, per rassicurare i fan: il legame con l’ex calciatore è ancora solido e più forte che mai.

Che cosa ha detto Anna Tatangelo sul palco

Secondo una segnalazione pubblicata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la cantante avrebbe voluto lanciare un messaggio chiaro a proposito della sua relazione, ringraziando pubblicamente il compagno dal palco. “Anna Tatangelo è stata accompagnata dal fidanzato Giacomo al suo concerto stasera. Tutto ok tra loro. Ha anche detto sul palco: ‘Grazie alla mia famiglia e al mio compagno per essere qui’”, si legge nella segnalazione. Un gesto significativo, considerando che finora l’artista non si era mai esposta apertamente sulla relazione che la renderà madre per la seconda volta.

Anna Tatangelo aspetta un figlio da Giacomo Buttaroni

Anna è in attesa del suo secondo figlio, dopo il primogenito Andrea, nato dalla relazione con Gigi D’Alessio. Sta vivendo questo momento con serenità e grande discrezione. Le indiscrezioni sul rapporto con Buttaroni non sono mancate, ma la cantante non ha mai alimentato il gossip. Solo con l’annuncio della gravidanza aveva confermato di essere in dolce attesa, felice di diventare di nuovo mamma.

A parlare della relazione era stato, lo scorso giugno, il fratello Giuseppe Tatangelo, che in un’intervista a DiPiù Tv aveva dichiarato: “Lui e Anna stanno insieme da alcuni mesi. Lei lo ha già portato in famiglia, ce lo ha presentato e siamo tutti molto felici”. Un’ulteriore conferma è arrivata poche ore fa con il gesto pubblico di Anna sul palco.