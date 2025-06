video suggerito

Anna Tatangelo è incinta, la foto col pancione su Instagram: "Un altro nuovo inizio che la vita mi dona" Anna Tatangelo diventerà mamma per la seconda volta e il bambino potrebbe essere di Giacomo Buttaroni, l'allenatore della Roma City Fc con cui era stata fotografata a novembre del 2024. I due, tuttavia, non hanno mai ufficializzato la loro storia d'amore. L'annuncio sui social: "Ti aspetto per adorarti e proteggerti".

A cura di Sara Leombruno

Con un post condiviso poco fa su Instagram, Anna Tatangelo ha annunciato di essere incinta. La cantante diventerà mamma per la seconda volta e il bambino potrebbe essere di Giacomo Buttaroni, l'allenatore della Roma City Fc con cui era stata fotografata a novembre del 2024. I due, tuttavia, non hanno mai ufficializzato la loro storia d'amore. Tatangelo è già mamma di Andrea, il figlio avuto con Gigi D'Alessio e nato nel 2010.

Anna Tatangelo mamma bis, l'annuncio sui social

"Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande". È con queste parole che Anna Tatangelo ha annunciato sui social la sua nuova gravidanza. La cantante è già mamma di Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D'Alessio. Lo scorso novembre, era stata paparazzata dal settimanale Diva e Donna in compagnia di Giacomo Buttaroni, calciatore e allenatore della Roma City FC, ma i due non avevano mai ufficializzato il loro rapporto e hanno preferito tenerlo lontano dai riflettori. Non è escluso che, nelle prossime ore, possano giungere dichiarazioni anche da parte del futuro papà.

Chi è Giacomo Buttaroni, il fidanzato di Anna Tatangelo a novembre 2024

Giacomo Buttaroni conduce una vita lontana ben diversa da quella della cantante ed è lontano dal mondo dello spettacolo, quindi al momento si hanno poche informazioni sul suo conto. Ciò che emerge dal suo profilo Instagram, però, è che è di Roma, che ha fondato il club sportivo Off season Roma Eur, e che allena la Roma City FC. Non si sa precisamente quando sia iniziata la sua storia con Anna Tatangelo, ma sarebbe plausibile possa essere stato qualche mese fa, dopo la rottura dell'artista con il modello Mattia Narducci, con cui era stata insieme per circa un anno.