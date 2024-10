video suggerito

Anna Tatangelo ritrova l'amore dopo la rottura con Mattia Narducci: chi è il suo nuovo compagno Dopo la fine della storia col modello 27enne Mattia Narducci, Anna Tatangelo ha trovato di nuovo l'amore: si tratta di Giacomo Buttaroni, allenatore di calcio della Roma City FC. I due sono stati pararazzati a Roma mentre lo sportivo le porta le valigie.

A cura di Sara Leombruno

Anna Tatangelo ha un nuovo amore. Dopo la rottura con Mattia Narducci, che risale allo scorso giugno, la cantante sembra essere pronta a rimettersi in gioco. Come rivelato dal settimanale "Diva e donna", adesso sta con un giovane allenatore di calcio, Giacomo Buttaroni. Nel servizio all'interno del numero sono presenti le loro prime immagini di coppia, in cui lo sportivo è ripreso insieme alla presunta nuova fidanzata, mentre la aiuta a portare le valigie sotto casa a Roma.

Chi è Giacomo Buttaroni, il nuovo amore di Anna Tatangelo

Giacomo Buttaroni conduce una vita lontana ben diversa da quella della cantante ed è lontano dal mondo dello spettacolo, quindi al momento si hanno poche informazioni sul suo conto. Ciò che emerge dal suo profilo Instagram, però, è che è di Roma, che ha fondato il club sportivo Off season Roma Eur, e che allena la Roma City FC. Non si sa precisamente quando sia iniziata la sua storia con Anna Tatangelo, ma sarebbe plausibile possa essere stato qualche mese fa, dopo la rottura con Narducci.

La fine della storia con Mattia Narducci

Dopo la tormentata storia con Livio Cori, Anna Tatangelo aveva ritrovato la felicità tra le braccia del modello 27enne Mattia Narducci, più giovane di lei di 10 anni. La loro relazione, tuttavia, dopo circa un anno è giunta al capolinea. I due non avevano confermato ufficialmente la rottura, ma dopo l'annuncio di mantra, il nuovo album della cantante, la stessa aveva raccontato di sentirsi rinata e di aver acquisito nuove consapevolezze. In una nota stampa diffusa dall'ANSA, aveva dichiarato: "Quando si esce da una relazione tossica occorre fare un lavoro su se stessi per lasciare andare il male e conservare il bene della storia e, per poterlo fare, bisogna passare attraverso la consapevolezza che si può stare bene anche senza l'altro. Mantra è questo: è autoconsapevolezza, rinascita e crescita per ritrovare se stessi guardando il mondo con occhi diversi".

Anna Tatangelo e il suo ex Mattia Narducci